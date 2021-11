Giro Italia Ciclocross, benvenuta Mattinata, perla del Gargano 23/11/2021 MATTINATA (FG) – Il Giro d’Italia Ciclocross doppia la boa di metà percorso della tredicesima edizione al largo dell’azzurro mare Adriatico. A dieci giorni dalla tappa di Follonica, trasmessa ieri sui canali di Rai Sport, la carovana comincia a spostarsi in Puglia per una seconda parte di Rassegna Rosa che vedrà protagonista il Centro e il Mezzogiorno d’Italia.



Domenica 28 novembre sarà l’affascinante Gargano ad accogliere per la prima volta la contesa della maglia rosa sul calcareo candido ciottolato di Mattinata, la perla del Golfo di Manfredonia non lontana dalle celebri spiagge di Vignanotica e Baia delle Zàgare. Il tandem Team Bike Terenzi e Scuola di Ciclismo Franco Ballerini di Bari in seno al neonato consorzio Puglia Bici e Futuro, con la regia e la supervisione dell’ASD Romano Scotti, propone un’assoluta new entry che fonda però le sue radici in una solida e consolidata esperienza organizzativa dei suoi promotori, pronti a travolgere di emozioni rosa un territorio ancora tutto da esplorare per il Giro d’Italia Ciclocross.