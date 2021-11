26 novembre - “Come la neve a Natale” di Valentina Perrone - Manduria 26/11/2021 Anche di Amore si può discorrere nella settimana della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, anche perché chi mai potrà dare una sola definizione del termine “amore”, seppur da sempre ci si chiede: “Dunque Cos’è l’amore?” Ne hanno dibattuto in vario modo, dalla filosofia, alla psicologia, fino alla scienza, alla sociologia e alla poesia e, in un’atmosfera goliardica e romantica allo stesso tempo se ne discuterà nella sala lettura del Museo Civico Manduria, in Via Omodei n.28, Venerdì 26 novembre 2021, alle ore 19.00.



Lo si farà attraverso gli “stimoli” che solo un museo di comunità può dare; un museo gestito da appassionati/e, da “guerrieri” nella cultura come lo sono gli operatori e le operatrici culturali del gruppo di gestione Cuore Messapico, capitanato dalla Cooperativa Spirito Salentino; lo si farà in vari modi:



1) Attraverso la chiacchierata amichevole tra Loredana Ingrosso e Valentina Perrone, salentina, scrittrice e giornalista che presenterà il suo quinto libro “Come la neve a Natale”, fra i romanzi di Natale più venduti; una nuova storia contemporanea ambientata nei giorni a ridosso del Natale nel Salento che fa da scenario prorompente all’amore tra i protagonisti Lea ed Andrea, alla ricerca di un varco nel dilemma tipico delle persone che temono di abbandonarsi al sentimento;



2) E attraverso il racconto e la “scoperta” di una ricetta inedita, quella del “biscotto del soldato”, preparato con le proprie mani dalle mogli dei soldati che partivano per la guerra; ricetta che ben si collima col Museo delle Grandi Guerre, ricostruita per la serata artigianalmente e con le stesse materie prime, per meglio armonizzarsi con le pagine del romanzo, dove si raccontano sapori, profumi e tradizioni tipiche delle feste di Natale al sud.



3) E attraverso le note musicali di Claudio Rollo che ha suonato con vari musicisti di fama internazionale che accompagneranno la voce suadente della cantante Simona Greco anche attrice professionista, spesso su set cinematografici di film importanti;



La presentazione è ad ingresso libero e in più il Museo Civico di Manduria considererà il 26 Novembre anche un “Black Friday” perché per l’intera giornata la facoltativa, ma assolutamente imperdibile per gli appassionati, visita guidata del Museo verrà proposta a 5 euro anziché 7 euro, sempre con guide professioniste. Si richiede prenotazione al 349/4575172 per meglio adeguarsi alle disposizioni Covid e per snellire i controlli del green pass e di dotarsi inoltre di mascherina protettiva.