26 novembre - Daniel Lumera presenta a Lecce il libro

Daniel Lumera presenta a Lecce il libro La lezione della farfalla nell’ambito del progetto di Made in Carcere “Più BIL e meno PIL” promosso da Luciana Delle Donne



VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021 ORE 18.30

Palazzo Sant’Anna, Vico del Pittaccio 4, Lecce





Venerdì 26 novembre alle ore 18.30 nell’elegante cornice di Palazzo Sant’Anna a Lecce l’autore bestseller e riferimento internazionale nelle scienze del benessere Daniel Lumera presenta al pubblico pugliese il suo ultimo libro La lezione della farfalla, edito da Mondadori e scritto a quattro mani con la scienziata di Harvard Immaculata De Vivo, fra le massime esperte al mondo nel settore dell’epidemiologia molecolare, della genetica del cancro e nello studio dei telomeri.



L’iniziativa è legata al progetto “Più BIL e meno PIL” del social brand Made in Carcere di Luciana Delle Donne e rientra nel calendario della libreria Feltrinelli di Lecce. La scelta della location sottolinea il mantra di Luciana Delle Donne “il bello esiste e va ricercato ovunque”, convinzione grazie alla quale la manager e fondatrice della cooperativa sociale non a scopo di lucro Officina Creativa è riuscita a promuovere benessere per le persone socialmente svantaggiate e sdoganare, grazie al lavoro fatto fino ad oggi, la paura di occuparsi dei luoghi di marginalità per prendersene finalmente cura. Un valore ritenuto sempre più necessario in un momento, come quello attuale, nel quale la crisi economica e il perdurare della pandemia stanno evidenziando uno smarrimento di riferimenti e di valori. Si fa, dunque, sempre più urgente la necessità di dotarsi di una “cassetta degli attrezzi” comune con la profonda convinzione che solo promuovendo il benessere si potrà creare ricchezza sociale.

Da qui la collaborazione con Daniel Lumera, fondatore e presidente onorario dell’Associazione di volontariato My Life Design Onlus, che nella mattina del 26 novembre incontrerà le detenute della Casa Circondariale di Lecce per parlare loro di responsabilità, benessere e perdono, mentre in serata a Palazzo Sant’Anna illustrerà al pubblico il suo ultimo lavoro nato in collaborazione con Immaculata De Vivo, La lezione della farfalla. 7 consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere, un’opera che fa seguito al bestseller 2020 Biologia della Gentilezza per approfondire e riflettere sulle nuove frontiere del benessere individuale, relazionale e collettivo.

Come si affronta un cambiamento? Esiste una via di incontro tra scienza e spiritualità? Come possiamo vivere il nostro giorno perfetto? Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel dialogo tra Daniel Lumera, Luciana Delle Donne e la ricercatrice Antonia Di Francesco. Spunti di riflessione utili a creare nuove sinergie di libertà e benessere, per imparare ad affrontare piccoli e grandi cambiamenti della vita e trasformarli in un motore straordinario di salute, realizzazione e rinascita, ma anche per condividere il significato profondo di libertà che prescinde dallo stato di detenzione. Una fusione di competenze per un nuovo approccio integrato a vantaggio della società.

Per partecipare all’incontro a Palazzo Sant’Anna, a ingresso gratuito, è necessario prenotarsi inviando un’e-mail a eventi.lecce@lafeltrinelli.it con nome, cognome e numero di cellulare.



Cenni biografici

Daniel Lumera è riferimento internazionale nelle scienze del benessere, della qualità della vita e nella pratica della meditazione, che ha studiato e approfondito con Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. È autore di bestseller Mondadori quali La cura del perdono (2016) e coautore con Franco Berrino di Ventuno giorni per rinascere (2018) e La via della leggerezza (2019), e di Biologia della Gentilezza (2020) e La lezione della farfalla (2021) scritti insieme a Immaculata De Vivo. È ideatore del metodo My Life Design®, il disegno consapevole della propria vita personale, professionale, sociale, metodologia applicata a livello internazionale in aziende pubbliche e private, al sistema scolastico, penitenziario, sanitario e nell’accompagnamento al morente. È inoltre fondatore dell’Associazione My Life Design ONLUS, vocata a declinare il metodo in contesti educativi e nell’ambito di giustizia, sanità e ambiente, della My Life Design Academy, dell’Accademia dei Codici, dell’International School of Forgiveness, della Giornata Internazionale del Perdono, che nelle ultime tre edizioni ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica italiana, e del Movimento Italia Gentile che coinvolge centinaia di persone, attività, enti e comuni in tutto il Paese, oltre alla Repubblica di San Marino, primo “Stato Gentile” al mondo.

Per informazioni: www.lalezionedellafarfalla.com