26 novembre - Dante 700 – Dalla selva oscura al paradiso, tra musica, arte e poesia - Foggia 26/11/2021 II APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA MUSICALE SACRAE NOCTES



L’Associazione Bel Canto, con il Patrocinio e il sostegno della Regione Puglia (Bando-FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro), si appresta a dare inizio alla II edizione della rassegna musicale Sacrae Noctes.



Tre appuntamenti dedicati all’ascolto della musica vocale da camera sacra e da concerto.



Il secondo appuntamento previsto per venerdì 26 novembre è dedicato ai 700 anni di Dante con lo spettacolo Dante 700 – Dalla selva oscura al paradiso tra musica, arte e poesia, protagonisti , il poeta e scrittore Franco Leone, il clavicembalista Nino Leone e Liutista Mauro Del Grosso, in programma:

INFERNO - Canto I, 1-136 - Dante e le tre belve nella selva oscura Francesco Landini (sec. XIV) - Ecco la primavera

INFERNO - Canto V, 72-142 - Dante nel cerchio dei lussuriosi – Paolo e Francesca

Guillaume de Machaut (sec. XIV) - Douce dame jolie



INFERNO - Canto VII, 25-48 - Dante nel cerchio degli avari e prodighi

King Henry the VIII (sec. XVI) - Pastime with good company

Orazio Vecchi (sec. XVI) - So ben mi c'ha bon tempo



PURGATORIO - Canto XI, 121-142 - Dante nella cornice dei superbi – Provenzano Salvani

Cesare Negri (sec. XVI) - A lieta vita



PURGATORIO - Canto I, 13-39 - Dante e le stelle della Croce del Sud

Laudario di Cortona (sec. XIII) - Troppo perde il tempo



PARADISO - Canto XI, 43-61 - Esaltazione di San Francesco

Michael Praetorius (sec. XVI) - Quem pastores Laudavere

PARADISO - Canto XXXIII, 1-39 - Preghiera di San Bernardo alla Vergine

Anonimo del XVI sec. - What child is this?



La rassegna si svolgerà presso la Chiesa di Gesù e Maria di Foggia in piazza Umberto Giordano

- ingresso gratuito, inizio degli eventi ore 20.30.