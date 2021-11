26 27 novembre - Creative Tools: terzo appuntamento al GOS di Barletta 26/11/2021 Creative Tools: terzo appuntamento il 26 e 27 novembre al GOS di Barletta

Si svolgeranno seminari e workshop con il tutor Giuseppe Campagnola







Si prosegue col terzo appuntamento della Residenza artistica musicale Creative Tools – Contemporary Piano, nelle giornate del 26 e 27 novembre presso il Laboratorio Urbano GOS di Barletta. Organizzata dall’associazione “Cultura e Musica G. Curci”, in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia -Sezione Economia della Cultura, Soundiff -Diffrazioni Sonore, le case di software KOS e Chocolate Audio e lo Studio ‘moto Armonico’, Creative Tools è l’unica residenza musicale della Puglia riconosciuta tra le residenze artistiche nazionali.



I 5 giovani Artisti selezionati, tutti pianisti pugliesi con un brillante curriculum e di grandi qualità (Giuseppe Campanale, Margherita Ciavarella, Jacopo Gambarrota, Simone Niro e Sabrina Rotondi) proseguiranno il loro percorso formativo con il maestro Giuseppe Campagnola, esponente di rilievo della scuola pianistica barese, docente di Pianoforte presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, vincitore del “Premio Luigi D’Angiò” per l’intensa attività e alta professionalità nel campo musicale. Ha curato la revisione dei Tre Ritratti per pianoforte A la maniere de Shostakovich, Rota, Prokofiev, del compositore barese Ottavio De Lillo (ed. Salatino) ed ha inciso due cd in duo con la violinista Giulia Buccarella per l’etichetta Farelive. È stato membro e presidente di giuria in importanti concorsi pianistici nazionali ed internazionali ed ha registrato per la rete radiofonica della RAI. Due intensissime giornate, dedicate alla musica pianistica italiana, per pianoforte a 4 mani, incontri di analisi esecutiva e compositiva. In conclusione, gran finale il 27 novembre con il concerto gratuito “Piano Duo”, con porte alle 18 e inizio alle 18.30 presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano GOS, in viale Marconi 49.



26 novembre 2021

h 10 – 13 Session di lettura e interpretazione per duo pianistico (pf. A 4 mani e 2 pianoforti) h 15 – 18 Il Duo pianistico nella Musica d’oggi – seminario e workshop

27 novembre 2021

h 10 -13 Proposte di repertorio e strutturazione di eventi per duo pianistico

h 15 – 18 Prove spettacolo

h 18.30 Concerto ‘Piano Duo’ con i 5 Artisti in residenza in collaborazione con il tutor.

L’ingresso è libero previa prenotazione, al numero 3803454431. Si accede con Green Pass.