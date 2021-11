TERZE DOSI VACCINO ANTI COVID: A REGIME LA CAMPAGNA IN TUTTA LA PUGLIA 24/11/2021 Prosegue la campagna vaccinale in tutta la Puglia con la somministrazione delle terze dosi. Ecco la situazione provincia per provincia:



ASL BARI



Venti hub attivi, 146 box vaccinali disponibili, 35mila dosi in distribuzione ai medici di Medicina generale. La ASL Bari sta mettendo in campo tutte le risorse necessarie per rispondere all’incremento di richieste legato alla campagna dei richiami con terza dose e anche per offrire la vaccinazione a chi in queste ore ha scelto di ricevere la prima.

Quasi 2.750 le somministrazioni eseguite nelle sedute mattutine odierne, mentre ieri ne sono state effettuate 5.686 nell’intera giornata, con 4230 terze dosi e quasi 400 prime. Nel mese di novembre sinora sono stati inoculati oltre 73mila vaccini anti-Covid, mentre il computo delle sole terze dosi sfiora le 79mila unità.

Continua l’attività di vaccinazione dedicata agli operatori scolastici. Nella giornata di domani, 25 novembre, ben 11 istituti saranno coinvolti in diverse sedute tra l’Hub Fiera (Istituto Comprensivo Grimaldi Lombardi e Preziosissimo Sangue) e Catino a Bari (Il Labirinto – Nido, Scuola dei Fiori, Simpatiche Canaglie, Scuola dell'infanzia Heidi, New Snoopy e Comprensivo Falcone-Borsellino), a Triggiano (Liceo Cartesio) e Capurso (Asilo nido Villa Colle e Comprensivo San Domenico Savio-Montalcini).

Al lavoro anche i Distretti, impegnati su tutto il territorio nell’approvvigionamento di vaccini per i medici di medicina generale: sino al 25 novembre sono in distribuzione flaconi per circa 35mila dosi. Un quantitativo sufficiente per potenziare su vasta scala la quota di richiami e prime dosi riservati ai pazienti fragili, anziani e soprattutto non deambulanti.



ASL BT



Anche nella Asl Bt continua la campagna di vaccinazione con la somministrazione della terza dose in tutte le sedi vaccinali della provincia: al momento sono state somministrate 15.174 dosi. I medici di medicina generale hanno già ricevuto il quantitativo di vaccino richiesto per completare la copertura vaccinale dei loro pazienti più fragili e che necessitano di servizio a domicilio. Al via oggi anche la somministrazione presso le farmacie che hanno aderito alla iniziativa: il farmaco è stato già distribuito. La vaccinazione del personale scolastico è in corso e si prevede di completarla entro il fine settimana.



ASL BRINDISI



Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate circa 1700 dosi: 391 nel punto vaccinale di Bozzano e 111 nel centro Primula dell'ospedale Perrino, a Brindisi; 297 nella palestra della scuola Falcone a Mesagne; 360 nel tensostatico di San Vito dei Normanni; 330 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana. Sono state 121 le vaccinazioni a domicilio e 143 le vaccinazioni in ambulatorio a cura dei medici di famiglia.



A partire da oggi, 24 novembre, sono stati organizzati open day per operatori scolastici, forze dell’ordine, protezione civile e volontari. Le persone che rientrano in queste categorie possono accedere senza prenotazione in alcuni centri della provincia per effettuare la terza dose di vaccino anti Covid.



Gli open day sono stati programmati, al momento, nei comuni di Brindisi, Fasano e Oria dal 24 al 28 novembre dalle 9 alle 14. Il fine settimana è interamente dedicato alla vaccinazione con terza dose a queste specifiche categorie di persone. Come da recenti disposizioni, la terza dose può essere effettuata dopo 5 mesi dalla precedente.



Intanto proseguono le vaccinazioni anti Covid per gli over 40 che possono accedere, a fine giornata, senza prenotazione fino a smaltimento delle dosi. Chi vuole avere la certezza di giorno e orario del vaccino può prenotare tramite sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”.



ASL FOGGIA



Sono 934.584 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale anti COVID.

Ha ricevuto almeno una dose di vaccino l'88,2% delle persone di età superiore a 12 anni; ha ricevuto la seconda dose il 78,2% degli over 12.

Prosegue a pieno ritmo anche la somministrazione delle terze dosi: attualmente hanno ricevuto la dose di richiamo 35.193 persone di cui 9.221 operatori sanitari, 570 operatori scolastici, 733 ospiti di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali.

Per aumentare la copertura vaccinale della popolazione anche con la dose di richiamo la ASL Foggia ha organizzato, in sinergia con le amministrazioni locali, i seguenti open day vaccinali:

26 novembre a Deliceto, presso la Casa Canonica di Largo Giovanni XXXIII (ore 9,30-13,30 e ore 14,30-17,00);

27 novembre a Candela, presso la palestra dell'istituto comprensivo, viale 24 Maggio,1 (ore 9,30-13,30 e ore 14,30-17,00).

I medici di medicina generale hanno effettuato dall'avvio della campagna vaccinale 164.496 somministrazioni di cui 4.753 terze dosi.

È iniziata anche la distribuzione delle dosi di vaccino alle farmacie che hanno aderito all'iniziativa.



Comunicazione di servizio.

A partire dal prossimo 26 novembre l'hub della Fiera di Foggia sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.



ASL LECCE



Anche in ASL Lecce si intensifica la campagna di vaccinazione con la somministrazione di terze dosi tra Hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale: 4103 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri, tra cui 349 prime dosi, 831 seconde dosi e 2923 terze dosi.



Gli orari dei Punti vaccinali di popolazione validi fino a sabato 27 sono consultabili sul portale istituzionale:

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/25176/orari-punti-vaccinali-23-27-novembre



ASL TARANTO



Continua anche in ASL Taranto la campagna vaccinale. Ieri nella provincia ionica sono state somministrate poco più di cinquemila dosi, così suddivise: negli hub 1.086 a Taranto all'Arsenale, 760 a Manduria, 723 a Ginosa e 1.122 presso i presidi ospedalieri e 1.365 a cura dei medici di medicina generale.

Mentre gli hub continuano la propria attività, vaccinando sia le persone prenotate sia a sportello, nei prossimi giorni, partiranno le somministrazioni delle terze dosi alle forze dell'ordine, con la vaccinazione per il personale di Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri. Da venerdì, infine, grazie alla collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, saranno organizzati degli appuntamenti dedicati ai docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado.



