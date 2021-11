Bari - Sotto il ponte Adriatico č stato presentato il “Banana Moon Skate Project” 24/11/2021 Sotto il ponte Adriatico è stato presentato il “Banana Moon Skate Project”

Dal 4 al 12 dicembre nello skatepark Ponte Adriatico di Bari si svolgerà il “Banana Moon Skate Project”, un’iniziativa realizzata dal concept store streetwear barese, con la collaborazione dell’azienda Propaganda e della Vans, con il patrocinio del I Municipio del Comune di Bari, della FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici e con il supporto della Asd Impact Sport,



La manifestazione è stata presentata mercoledì nello spazio dedicato allo skate realizzato dal Comune di Bari alla presenza del presidente del I Municipio Lorenzo Leonetti, Nino Carofiglio, organizzatore e store manager Banana Moon, Fabiano Lauciello, istruttore FISR - Italian Skateboarding di 2 livello, Alessandro Laricchia rappresentante Vans Puglia.



“È un evento meraviglioso – ha affermato il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti - nel quale imprenditori baresi si stanno impegnando per valorizzare ancor di più un’importante opera pubblica barese, la più recente, con dei corsi gratuiti di skate. Questa attività darà maggiore rilevanza a questo luogo dove ragazze e ragazzi possono praticare sport nella massima sicurezza. Noi con piacere abbiamo supportato questo progetto inserendolo nel calendario di attività natalizie del nostro Municipio”.



Saranno 80 i partecipanti al “Banana Moon Skate Project”, che saranno suddivisi nelle 8 ore totali di lezione tenute da Fabiano Lauciello, istruttore FISR - Italian Skateboarding di 2 livello, con il supporto alla didattica e alla preparazione atletica di Domenico Murgolo, skater professionista e allievo istruttore CONI e di Michelangelo Napoli skater di rilievo della scena barese. Le giornate di lezione saranno 4, ognuna suddivisa in 2 lezioni, che si svolgeranno anche in caso di pioggia, vista la copertura offerta dall’infrastruttura sotto la quale si sviluppa lo skate park barese. Il materiale per partecipare potrà essere personale oppure, per chi dovesse esserne sprovvisto, si potranno utilizzare gli skate messi a disposizione da Banana Moon, Propaganda e Vans. Ulteriori supporti come kicker, balance board e rail saranno messi a disposizione dall’Impact Boards Academy di Bari.



“Il nostro obiettivo – ha spiegato Nino Carofiglio, store manager di Banana Moon - è avvicinare i giovani al mondo dello skate visto come sport ma anche come cultura. Ce la stiamo mettendo tutta per regalare a tanti giovani un momento di felicità, valorizzando la nostra città, grazie sia al supporto dei brand che ci finanziano, sia del Comune che ci sostiene”.



All’interno dell’iniziativa, sia allo skatepark che in altre location affiliate alla manifestazione, ci saranno iniziative collaterali dedicate alla disciplina sportiva e alla musica con la partecipazione di importanti nomi della scena musicale italiana.





Skatepark Ponte Adriatico – Via Nazariantz Hrand - Bari

Infoline: 0805232671