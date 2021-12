IN PUGLIA PER PARLARE DI “FIGLI DELLE APP GIOVANI GENERAZIONI SOCIAL E DIPENDENTI” - Bari 01/12/2021 IN PUGLIA PER PARLARE DI “FIGLI DELLE APP GIOVANI GENERAZIONI SOCIAL E DIPENDENTI”



Si terrà giorno 01 dicembre alle ore 17.30, a Bari presso l’Istituto “Preziosissimo Sangue” in Bari un incontro sul tema relativo alle nuove generazioni social dipendenti e la lotta contro le derive del web e l’isolamento fisico.



L’evento fortemente voluto dall’Associazione Pedagogisti Italiani di Puglia e Basilicata (ANPE) e dall’Associazione Nazionale Sociologi di Puglia (ANS), vedrà come ospite della serata il sociologo Francesco Pira ,professore associato di comunicazione e giornalismo all’Università di Messina che sensibilizzerà sull'allarme sociale che è derivato dal fenomeno del cyberbullismo, del sexting, del revenge porn, del cutting e a chi ha perso la vita per inseguire una challenge, presentando il suo nuovo libro dal nome “Figli delle App”.



A fare gli onori di casa Suor Francesca Palamà , da sempre impegnata nella educazione e sostegno ai bambini ed adolescenti, e che è stata promotrice dell’attivazione di uno sportello di ascolto ed intervento nella scuola che dirige. A condurre la conversazione con l’autore, il professor Antonio Curci, barese e docente di informatica nonché vincitore del Global Teacher Award 2021, che porterà l’attenzione sul ruolo dei ragazzi nella società, sull’educazione all’uso responsabile dei social e sulle sue derive come l’isolamento, l’insicurezza e fragilità e l’essere prigionieri di un algoritmo.



La Presidente regionale dell’Associazione Anpe Filomena Labriola e il Presidente dell’Associazione ANS Ivan Iacovazzi unanimi sottolineeranno l’importanza del ruolo che ha ogni singola disciplina nella lettura, analisi e poi l’intervento sul fenomeno che deve coinvolgere i ragazzi, genitori e le varie agenzie educative come scuola e famiglia.