27 28 novembre - I "Cantastorie dalla Tunisia e dal mondo arabo", a Tricase (Lecce) 27/11/2021 Cantastorie dalla Tunisia e dal mondo arabo

Nuovo appuntamento del festival “I cantastorie nel Capo di Leuca” dell’associazione Liquilab

Sabato 27 e domenica 28 novembre 2021, Tricase (Le)



sabato 27 e domenica 28 novembre 2021 approdano a Tricase (Le) i “Cantastorie dalla Tunisia e dal mondo arabo”, nella due giorni che si inserisce nell’ambito del festival “I Cantastorie nel Capo di Leuca” promosso dall’associazione Liquilab e realizzato con il sostegno del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale della Regione Puglia.

Musiche e culture tradizionali sono al centro della manifestazione che vede la partecipazione di artisti e studiosi, nel weekend che unisce divulgazione e performance, approfondimento e note dal mondo.



Sabato 27 novembre alle ore 20.30 nella Sala del trono di Palazzo Gallone a Tricase l’appuntamento è con Fanfara station in concerto.



Il trio è composto da Marzouk Mejri (voce, percussioni, fiati tunisini, clarinetto, loop station), Charles Ferris (tromba, trombone, tuba, loop station), Ghiaccioli e Branzini (elettronica e programming).

Fanfara Station è un processo dinamico che coinvolge l’accoglienza e il trasferimento di tradizioni che sfidano sia la patria di Marzouk con i suoi revival - il mondo arabo islamico in sé – nella sua declinazione nordafricana, sia i centri della conoscenza occidentale euro-americani, il jazz, la world music.... E con Ghiaccioli & Branzini, questo tutto diventa suono, beats e materia.

Marzouk presenta Fanfara Station come genere migrante di contesti musicali ibridi che coinvolgono suoni di una miriade di strumenti musicali. In gran parte strumenti musicali tunisini come ney, darbuka, bendir, zokra, così come l’elettronica su laptop, loop station, ma anche trombe e tromboni. Ispirata ai ricordi di Marzouk della banda di suo padre, Fanfara Station celebra le epiche imprese dei migranti del Mediterraneo, le culture musicali della diaspora africana e i flussi che da tempo collegano il Vicino Oriente, il Maghreb, l’Europa meridionale e le Americhe. In breve, è una festa da ballo creata dal vivo da soli tre musicisti grazie all’uso di loop station live.

Fanfara Station ha vinto il 12° Premio Andrea Parodi (2019), il più importante contest in Italia dedicato alla world music. Al gruppo va anche il premio della critica e quello per il migliore arrangiamento.



Domenica 28 novembre 2021 alle ore 20.30, sempre nella Sala del trono di Palazzo Gallone a Tricase il secondo appuntamento della rassegna è con il trio composto dai musicisti Marzouk Mejri (voce, percussioni, fiati tunisini), Salvatore Morra (oud tunisino), Charles Ferris (tromba, trombone).



Il concerto è preceduto da una presentazione a cura dell’etnomusicologo Salvatore Morra, professore associato all’Università della Tuscia.



Il trio suona un repertorio Malouf, musica di ascolto arabo-andalusa della Tunisia e la musica stambeli, musica rituale dei neri del sud della Tunisia.

Il Malouf è una musica tradizionale di origine arabo-andalusa, preservata e tramandata dalla scuola musicale tunisina. Realizzata con strumenti tradizionali che riflettono i valori estetici del repertorio arabo-musulmano, con sfumature mediterranee, greco-persiane e africane, questa musica è stata tenuta in vita dai raffinati amanti della poesia, dell’arte e dell’architettura. Lo scopo è di contribuire a valorizzare e diffondere il Malouf recuperando un patrimonio musicale che appartiene a tutta l'umanità, nella speranza di bloccare il pericolo di fusione con altra musica globalizzata che potrebbe distorcere l’essenza di questa tradizione musicale. Vengono quindi proposte una varietà di opere strumentali e vocali in una performance dal vivo che offre la possibilità all’ascoltatore di assaporarne tutta la variegata e raffinata musicalità.





