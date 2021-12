Altamura (Bari)- La mostra "Modigliani, l’artista italiano. Multimedia Experience", 05/12/2021 Dal 7 dicembre apre a Palazzo Baldassarre di Altamura la mostra Modigliani, l’artista italiano. Multimedia Experience Un’occasione per conoscere la vita e le opere dell’artista livornese grazie all’esclusivo format esperienziale Modlight®.



Un viaggio nella bellezza tra i capolavori del grande Maestro italiano Il Comune di Altamura è lieto di presentare la mostra Modigliani, l’artista italiano.



Multimedia Experience che dal 7 dicembre apre a Palazzo Baldassarre fino al 16 gennaio 2022. L’amministrazione comunale ha deciso di portare in città la mostra proponendo alla comunità di Altamura, ai turisti in visita durante le festività natalizie e a tutti gli appassionati un evento significativo per far conoscere la vita e le opere dell’artista livornese, grazie al format espositivo esperienziale Modlight® ideato e realizzato dall’Istituto Amedeo Modigliani che ha curato la direzione artistica dell’evento.



L’iniziativa realizzata dal Comune, che vede il patrocinio della Presidenza della Regione Puglia e del Consiglio Regionale della Puglia, porta a Palazzo Baldassarre, sede permanente della Mostra dell’Uomo, il format innovativo ed esclusivo denominato Modlight® - letteralmente luce di Modigliani - che consente di accedere all’opera di uno dei più importanti artisti del XX secolo, grande interprete della bellezza.



Multimedia Experience Palazzo Baldassarre, Altamura 7 dicembre 2021 - 16 gennaio 2022 Sede Palazzo Baldassarre Via Baldassarre Fratelli, 1 Altamura (BA)



Orari 10:00 - 13:00 / 16:00 - 21:00 ultimo ingresso ore 20:00 Lunedì chiuso



Biglietti Intero € 4,00 Ridotto € 2,00 Ridotto per scolaresche € 2,00 Gruppi (minimo 10 persone, massimo 20) € 3,00



Info e prenotazioni: palazzobaldassarre@gmail.com / M. +39 340 264 5147

L’INGRESSO SARÀ CONSENTITO AGLI OSPITI MUNITI DI GREEN PASS