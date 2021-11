Martina Franca (Taranto) - Giù le mani da jurjęfrįddę, manifestazione in difesa dell’area naturalistica 27/11/2021 Domenica 28 novembre manifestazione in difesa dell’area naturalistica di Gorgofreddo



Domenica 28 Novembre Cicloamici, FIAB Puglia e Basilicata, Legambiente Puglia, Gruppo Speleologico Martinese e WWF Trulli e Gravine propongono una escursione inedita a piedi intorno e attraverso il tratturello Gorgo-Parco di Mottola e la successione di boschi, pascoli, masserie (Carrucola, Croce Grande, Croce Piccola, Col Di Fuso, Gorgofreddo) che lo circondano.



Il tratturello Gorgo Parco, che si distacca dal quello Martinese è un eccezionale corridoio ecologico. Per quasi 5 chilometri il tratturello si conserva ancora allo stato originario ovvero alla larghezza di 15 passi napoletani (25-28 metri) protetto da imponenti muretti a secco e circondato da boschi di quercia, pascoli e seminativi. Intorno ad esso si trovano eccezionali testimonianze di masserie preservate ancora come piccole aziende zootecniche.



L’evento è anche una grande manifestazione per la salvaguardia del tratturello e dell’area “Gorgofreddo” destinata con il nuovo PUG di Martina Franca ad ambito per gli insediamenti produttivi.



Gli organizzatori dell’evento chiedono lo stralcio dal PUG dei piani per la conversione a zona industriale di un area di 63 ettari nella località “Gorgofreddo”. Gli ambientalisti parlano di una scellerata pianificazione, in palese contraddizione con la vision, gli obiettivi generali prioritari e quelli specifici dello stesso PUG. L’area completamente vergine, di estremo pregio secondo le previsioni del PPTR, (strumento sovraordinato) ricade completamente all’interno del SIC Murgia di Sud Est e del Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione della Valle dei Trulli; è inoltre contigua alla Riserva Naturale Statale Murge Orientali, e la presenza dello stesso tratturo storico, testimonia la stratificazione insediativa. L’area a Boschi di Fragno perimetrato attraversata dal tratturello è un habitat di straordinaria importanza (codice 9250 Habitat naturali direttiva 92/43/CEE individuato dalla Regione Puglia con DGR 2442_2018). All’interno della stessa sono area segnalati, dallo stesso PUG, un geosito, diversi trulli e fabbricati rurali in pietra a secco oltre a una fitta rete di muri a secco. L’area industriale così pianificata si ritroverebbe inoltre su Via Mottola, una delle strade più belle della Puglia, indicata nel PPTR come strada a valenza paesaggistica. In presenza della zona industriale la strada diventerebbe una affollata superstrada al servizio del trasporto pesante.



Tutto ciò in palese contraddizione con gli annunci di un PUG in cui si punta alla riduzione il consumo di suolo!



La manifestazione è dedicata alla memoria di Daniela Carrieri di Masseria Carrucola. Al compagno Donato gli ambientalisti consegneranno una targa in riconoscimento dell’azione di tutela ambientale da loro svolta nella conduzione e tutela della loro masseria.



“La vera ricchezza è nel paesaggio!” hanno rimarcato i rappresentanti delle organizzazioni che invitano tutti i cittadini a unirsi alla manifestazione.



Indice dei contenuti

Memorial Daniela Carrieri

Istruzioni per la partecipazione all’evento:

Immagini dell’area da tutelare

Masseria Gorgofreddo

Masseria Carrucola e le altre

Le Vie erbose

Memorial Daniela Carrieri



I Cicloamici dedicano l’evento in memoria di Daniela Carrieri, prematuramente scomparsa il 12 febbraio 2021 all’età di quarantadue anni. Daniela, trasferitasi presso la masseria Carrucola come badante della mamma del massaro Donato Tagliente, pur non avendo mai vissuto in campagna, affascinata prima dalla vita a contatto con la natura e poi innamoratasi di Donato, circa 4 anni fa, ha iniziato a vivere in masseria, abbandonando la vita cittadina a Martina. Ha iniziato così, da perfetta massara, a prendersi cura delle faccende domestiche, ma anche ad aiutare Donato nella conduzione dell’azienda agricola. Aveva imparato l’arte casearia e stava iniziando a cimentarsi, anche, nella produzione del caciocavallo. Daniela, così come la Murgia, terra vera e sincera, che lei aveva scelto come sua nuova residenza, era una persona solare, schietta, accogliente, che elargiva larghi sorrisi a tutti coloro i quali attraversavano gli itinerari che si intersecano nei poderi della Verruchele (VƏrrŭchƏlƏ), in origine il vero nome della masseria ora Carrucola. Per onorare in primis la sua memoria e rendere anche omaggio a chi ama la natura e vive la dura vita dell’agro-pastorizia vi invitiamo a partecipare numerosi.



🍂 Istruzioni per la partecipazione all’evento:



Partenza e punto di incontro

Masseria Carrucola, Martina Franca, ore 9:30.

( apri il link https://goo.gl/maps/bddD27Nkcfa9bK7g6 e chiedi a google maps le indicazioni).

Itinerario: circa 14Km di media/facile difficoltà lungo strade sterrate sentieri e boschi.

Tappe e punti di interesse: Masseria Carrucola, Masseria Croce Grande, Croce Piccola, Masseria Col Di Fuso, Masseria Gorgofreddo.



🍂 Dotazione:

– scarpe comode e (possibilmente) già testate da trekking resistenti all’acqua.

– acqua

– pranzo a sacco

– giubbotto antipioggia con cappuccio o poncho per copertura totale anche dello zaino



🍂 Iscrizione

Prenotazione e registrazione

E’ richiesto di registrarsi al link. In caso di overbooking segnaleremo al link la chiusura delle iscrizioni. Il criterio di accettazione è cronologico.

https://www.cicloamici.it/…/modulo-di-iscrizione-alle…/





🍂 Info e capigita: Michelangelo Cramarosssa 336 839048, Antonio Licciulli 3333744725 Mostra meno