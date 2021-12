1 dicembre - Time2Quartet in : Astor Piazzolla – Ritratto di un argentino al GOS di Barletta 01/12/2021 Prosegue al GOS il progetto Giovani Open Space Creative Lab, proposto dal Laboratorio Urbano GOS di Barletta nell'ambito di “Spazi di Prossimità”, misura promossa dalla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia in collaborazione con ARTI e rivolta alle organizzazioni che gestiscono attivamente uno o più spazi di proprietà pubblica destinati ai giovani e all'innovazione sociale, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.



Mercoledì 1 dicembre di scena, alle ore 20, presso l'Auditorium del GOS, il Time2Quartet, quartetto composto dai musicisti Giuseppe Palmiotti e Michele Saracino al violino, Dario Cappiello alla viola e Gabriele Marzella al violoncello, che presenteranno al pubblico il loro primo lavoro discografico: Astor Piazzolla – Ritratto di un argentino. Non solo folklore, ma ardore, calore e linguaggio universale, nel nuovo album del gruppo musicale, il cui repertorio trasuda del desiderio dei quattro artisti di accodarsi alla missione del musicista, di rievocare e restituire ai posteri la sua rivoluzione, di cui sono estimatori e di cui si fanno portavoce. Libertango, La Muerte del Angel, Chau Paris, Adios Nonino, Fuga y Misterio e molti altri brani costellano il composito repertorio che trasporterà gli ascoltatori direttamente a Buenos Aires, in quel tramestio di suoni dai “colori” vivi e mai scontati.



Si accede con Green Pass. Informazioni 3247994620.