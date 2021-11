[PHOTOGALLERY] calcio a 5 - ERREDI AUDACE MONOPOLI : VA AL TARANTO IL BIG MATCH PER IL SECONDO POSTO 28/11/2021 Sconfitta casalinga nel big match dell’undicesima giornata per la Erredi Audace Monopoli contro il New Taranto C5 per 3 reti a 1. Incontro da categoria superiore con gli ospiti che hanno avuto la meglio ribaltando il risultato negli ultimi due minuti del secondo tempo.

La partita. Prima parte di gioco che si chiude a reti bianche con varie occasioni da ambedue le parti neutralizzate dai portieri, entrambi protagonisti del match.

Nella ripresa passa un minuto e l’equilibrio si spezza con la rete del vantaggio dell’Audace, grazie a un tiro di Lara che supera il portiere ospite Masiello. I ritmi restano alti e il Taranto prova a trovare il pari, ma Caramia è super in diverse occasioni, negandolo. Al 7’ però arriva l’1-1 ospite con De Risi. Il match torna così in parità e l’equilibrio regge fino agli ultimi due minuti di gioco quando il Taranto si porta totalmente all’attacco e al 18’ L’Ingesso ribalta il risultato. A pochi secondi dallo scadere arriva anche l’1-3 finale degli ospiti con Bottiglione.

Con questa sconfitta la formazione allenata da mister Giacovazzo perde la seconda posizione in classifica, ma il cammino è ancora lungo e bisogna rialzare subito la testa in vista del prossimo incontro in casa del Barletta Calcio a 5, sabato 4 dicembre al PalaColombo di Ruvo di Puglia.



ERREDI AUDACE MONOPOLI - NEW TARANTO CALCIO A 5 1-3 (0-0)

Reti: 1’19” st Lara (M); 6’59’’ st De Risi, 18’28’’ st L’Ingesso, 19’22’’ st Bottiglione (T).



ERREDI AUDACE MONOPOLI: Caramia; Cardone, Chokito, Rodrigo, Giannuzzi, Grattagliano, Lara, Crespo, Renna, Lacitignola, Pane; Lamacchia. All.: Giacovazzo.

NEW TARANTO C5: Masiello; Stefanelli, Turi, L’Ingesso, Lopes, De Risi, Bottiglione, Isidoro, Mero, Pedone; Petrosino. All.: Stefanelli.

ARBITRI: Antonio Pedarra di Foggia e Nicola Ostuni di Bari. CRONOMETRISTA: Davide Pellegrino di Lecce.

NOTE: Ammonito Masiello(T).



11^ GIORNATA SERIE C1

Erredi Audace Monopoli-Taranto 1-3

Eraclio-Barletta C5 2-7

F. Barletta-Aradeo 10-7

Brindisi-Bisceglie 3-8

Monte S. Angelo-Andria 2-10

Noci-Conversano 4-1

Polignano-Alta Futsal 3-0



CLASSIFICA

Noci 31

Taranto 24

Erredi Audace Monopoli 22

F. Barletta 19

Bisceglie 16

Brindisi 16

Polignano 16

Conversano 15

Monte S. Angelo 15

Aradeo 13

Andria 10

Barletta C5 9

Eraclio 9

Alta Futsal 6