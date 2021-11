[PHOTOGALLERY] basket in carrozzina - La squadra barese hbari2003 presenta la nuova maglia del campionato 2021-2022 28/11/2021 E’ VIETATO CALPESTARE I NOSTRI SOGNI”







HBARI 2003 RIPARTE NONOSTANTE IL COVID. E PRESENTA LA NUOVA MAGLIA PER L’ANNO SPORTIVO 2021/2022 !







L’HBARI 2003 puntuale come sempre, riapre i battenti per il nuovo anno sportivo agonistico 2021/2022 nel quale parteciperà al Campionato nazionale di serie B di Basket in Carrozzina.







Si è svolta oggi, 28 novembre 2021, alle ore 11.00 presso l’Atrio del Palazzo di Città, la manifestazione di presentazione della nuova divisa da gioco che gli atleti dell’Associazione HBari2003 del presidente Giovanni Romito, indosseranno nel corso della stagione agonistica 2021/22, le cui attività sono iniziate già da Settembre 2021.



Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato il Sindaco della Città di Bari, ing. Antonio DeCaro a cui è andato il profondo ringraziamento della Associazione sportiva per la concessione del patrocinio del Comune di Bari per l’imminente anno sportivo, e l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli.



Il Sindaco Antonio DE Caro ha posto l’importanza della presenza di una organizzazione come l’hbari2003 sul territorio barese a sostegno delle tante persone disabili e loro famiglie. Ha ringraziato il presidente , Gianni Romito per il lavoro e la dedizione e la passione verso questo sport.







Erano, inoltre, presenti il Dirigente Benedetto Giovanni Pacifico che ha portato i saluti dell’assessore allo sport della Regione Puglia, Avv. Raffaele Piemontese. A rappresentare la Mcdonals , Luigi Fabii .

L’assessore allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli.







Il girone quest’anno sarà così composto: Palermo, Catania, Lecce, Taranto e Hbari 2003.

Il campionato per i baresi avrà inizio il 15 gennaio 2022 e la fase a gironi terminerà il 21 marzo 2021.



Rinnovata la fiducia al tecnico Luigi Macellaio , per il basket in carrozzina e, invece, per quanto riguarda l’attività di psicomotricità legata al basket per ragazzi con disabilità intellettiva indiscusso il ruolo al tecnico Angelo Cassano, supportato , Ivo Castaldo, Francesco Cramarossa, Fabrizio Romito, Emanuela Miotto e l’ineguagliabile Vito Porreca.



Di particolare rilevanza due muove iniziative : da una parte l’avviamento allo sport per nuovi atleti in carrozzina, da l’altro l’accoglienza di un numero doppio rispetto agli scorsi delle attività di psicomotricità.



Altro fiore all’occhiello di quest’anno è il benvenuto all'atleta della Nazionale Afghana di basket in carrozzina, di anni 33, accolta dalla città di Bari in seguito alle ultime dolorosissime vicende che hanno colpito Kabul.







HBari2003 ringrazia ancora una volta, alla FONDAZIONE PUGLIA e al suo Presidente, prof. Paolo Spinelli, sempre sensibile alle problematiche sociali, oltre che gli altri sponsor come l’AMGAS SRL , MCDONALDS presente il Il Dott. Luigi Fabii “LICENZIATARIO del McDonald’s di Bari e Casamassima”, “La ELLEFFE STORI”, “ FUTURA ORTOPEDIA”, la RSA “Villa Michele e Nicoletta di Giovinazzo”.