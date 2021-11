30 novembre - L’ETERNO RISO di e con Fausto Romano al Teatro Cavallino Bianco di Galatina (Lecce) 30/11/2021 MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021 ORE 20.45

L’ETERNO RISO

di e con Fausto Romano



Chiude all’insegna di un intelligente umorismo

il ciclo di spettacoli per la riapertura del Teatro Cavallino Bianco di Galatina



Fausto Romano, attore galatinese che si è costruito una brillante carriera artistica fuori dai confini regionali, ora attivo in Portogallo, ha costruito con L’eterno riso insieme alla musicista Eva Parmenter, uno spettacolo di inusuale leggerezza e intelligente vena umoristica, trasportandoci in un paesino del Salento degli anni Novanta nel quale si scopre che anche la morte, alla fine, è uno spettacolo per tutti.

I pomeriggi d’estate, in un afoso Salento, il chierichetto Faustino, di otto anni, si reca con padre Luigi a “prendere i morti” da casa per far loro il funerale. È un bambino acuto, attento e analizza il tutto con estrema curiosità cogliendo le diverse contraddizioni del rito e i lati colorati della più grande recita della vita, dove ognuno vuol togliere al morto la parte del protagonista. Incontriamo allora il becchino Rafele, che per fare il suo lavoro deve vestirsi obbligatoriamente di nero e tagliarsi i capelli; la ventriloqua Maria che colleziona presenze in chiesa; Gianni, che si è costruito da solo la propria bara finendoci dentro con una donna; il “cane degli inferi”, presente a ogni corteo funebre; la banda musicale che accelera il passo e il ritmo dei brani per tornarsene presto a casa... E ancora, il numero di manifesti mortuari perché “più manifesti ci sono, più il morto è importante”; gli strani oggetti contenenti nelle bare; le divertenti frasi di congedo e i pericolosissimi elogi funebri tenuti dagli amici del “fu”.

musiche, eseguite dal vivo, di Eva Parmenter

Produzione FAUST



Il programma degli spettacoli al Cavallino Bianco è curato dall’associazione OTSE -Associazione Theatrikès Salento Ellada diretta da Pietro Valenti, già direttore di Emilia Romagna Teatro, nell’ambito di un progetto speciale finanziato dal Ministero della Cultura, in partnership con Comune di Galatina, Regione Puglia e AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce, diretta da Franco Ungaro.



BIGLIETTI

Intero 20 €; ridotto 10€ per under25, over65 soci Arci; ridotto 5 € per studenti UniSalento e Accademia di Belle Arti.

Info e prenotazioni: 3881814359 / 3201542153

Prevendita online www.diyticket.it

www.otse.it - www.accademiaama.it