1 dicembre - Il violinista Ettore Pellegrino e il chitarrista Marco Salcito in DA PAGANINI A PIAZZOLLA - Foggia 01/12/2021 La rassegna Musica felix

si conclude

mercoledì 1° dicembre

all’Auditorium Santa Chiara di Foggia



Il violinista Ettore Pellegrino e

il chitarrista Marco Salcito

in

DA PAGANINI A PIAZZOLLA



Violino e chitarra tra passione e virtuosismo



Ingresso riservato agli abbonati della scorsa rassegna

Ingresso ore 19.30 e inizio spettacolo ore 20.00



La rassegna Musica Felix, dopo il successo del travolgente spettacolo con Gavino Murgia dello scorso giovedì, giunge al termine con l'appuntamento in programma per mercoledì 1° dicembre. La serata musicale, che si svolgerà all’Auditorium “Santa Chiara” di Foggia, prevede il concerto del duo dei maestri Ettore Pellegrino al violino e Marco Salcito alla chitarra, per un viaggio nelle sonorità dei due strumenti a corde che si incontrano e fondono assieme. Pellegrino e Salcito propongono un concerto in duo che offre la possibilità di ascoltare brani di straordinario virtuosismo per chitarra e violino, tra i quali spiccano la Sonata Concertata e le variazioni sul tema Dal tuo stellato soglio di Niccolò Paganini e la Rossiniana di Mauro Giuliani. Legati da rapporti di amicizia e collaborazione reciproca, Paganini e Giuliani erano accomunati da una grande passione per la chitarra. Il concerto propone una scoppiettante carrellata di brani di Hector Villa-Lobos, Radamés Gnattali e Astor Piazzolla, con un alternarsi di valzer, samba, tango, choro, brasiliane che ci trasporterà nei ritmi popolari delle danze latine e ci farà conoscere un repertorio e un sound davvero stupefacenti.



La rassegna Musica felix, organizzata dalla Fondazione Apulia Felix Onlus di Foggia, gode del supporto del Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, del Teatro “U. Giordano”, dell'Associazione Musica Civica, e si avvale del supporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese all'interno della “Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia” – Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3 – Investiamo nel vostro futuro.

Ingresso riservato agli abbonati della scorsa edizione della rassegna Musica felix. Ingresso ore 19.30, inizio spettacolo ore 20.00. Si invita il gentile pubblico a recarsi munito di mascherina e Green Pass.