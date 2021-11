Presicce (Lecce) - Accensione della tradizionale Focareddha 29/11/2021 Accensione della tradizionale Focareddha

con Maristella Martella e Tarantarte

Cesare dell’Anna e Balkan Project



Martedì 30 novembre, a partire dalle ore 20

Via Molise – loc. Presicce - Presicce-Acquarica



Il Comitato “La Focareddha de Sant’Andrea” di Presicce comunica che a causa di un problema tecnico l’accensione della tradizionale Focareddha de Sant’Andrea è stata rimandata a martedì 30 novembre 2021 a partire dalle ore 20.



Ecco il programma della serata



Dopo la benedizione della Focareddha da parte del parroco don Francesco Cazzato, ci saranno i saluti istituzionali del presidente del Comitato Donato Ratano e del sindaco di Presicce-Acquarica Paolo Rizzo.

La serata inizierà con l’esibizione di Maristella Martella e Tarantarte, in collaborazione con le majorette di Presicce.

Al termine vi sarà il rito d’accensione della pira, alta 11 metri e a forma di spirale, e lo spettacolo pirotecnico.

Verso le 21 partirà il concerto di Cesare Dell'Anna e Balkan Project



L’ingresso sarà contingentato e permesso solo

ai possessori di Green Pass.



Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale youtube “Focareddha de Sant’Andrea”. Tutti i cittadini potranno inoltre interagire lasciando commenti con l’hashtag #direttafocareddha

La diretta sarà condotta da Ilaria Lia e Giovanni Fracasso.

La Focareddha de Sant’Andrea è nella Rete dei Fuochi di Puglia, promossa dalla Regione Puglia, un riconoscimento importante per valorizzare ancora di più il patrimonio storico, culturale e folkloristico e che sottolinea la sua storia così radicata nel tempo e nella comunità.