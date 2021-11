FERROVIE APPULO LUCANE - VENERDI’ 3 DICEMBRE POSSIBILI DISAGI PER SCIOPERO 30/11/2021 Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane venerdì 3 dicembre per sciopero.

L’organizzazione sindacale Ugl Autoferro di Puglia ha aderito allo sciopero nazionale di 4 ore dalle ore 18.00 alle ore 22.00, mentre le Organizzazioni Sindacali Fit – Cisl e Filt - Cgil di Basilicata hanno proclamato uno sciopero, sempre di 4 ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di tutto il personale, avente le seguenti motivazioni: premio di risultato; indennità per il rinnovo delle patenti CQC; mancato pagamento integrativo regionale di alcune Aziende del Cotrab; applicazione normativa degli accordi aziendali, nonché pagamento dei corrispettivi economici degli Accordi di II livello aziendali; applicazione dei protocolli per il contrasto della pandemia; consegna divisa aziendale; pagamento dei lavoratori, in relazione ai vigenti accordi di II livello aziendale e regionali; controlli previsti sui mezzi pubblici a seguito della pandemia dovuta al COVID – 19.



Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.



Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it e sulla pagina Facebook aziendale.