Pinto- Tammacco [PHOTOGALLERY] "Project M" del regista Michele Pinto (Ruvo di Puglia) vince il Premio miglior webserie al festival Cali Web in Colombia 02/12/2021 “Project M” di Michele Pinto è la migliore web serie internazionale di

fantascienza al Cali Web Fest 2021 in Colombia





Scritta da Francesco Tammacco porta l’arte webseriale pugliese alla conquista del Sud America



***



Dopo le tre nominations al New Jersey Web Fest 2021 e la selezione ufficiale al Lima Web Fest 2021, la webserie “Project M”, diretta dal regista Michele Pinto e scritta dal regista e attore teatrale Francesco Tammacco, torna a conquistare il Sud America.



Il pluripremiato progetto filmico, totalmente made in Puglia, è stato infatti incoronato come Miglior Web Serie Internazionale di Fantascienza dal Cali Web Fest 2021, il festival internazionale di cortometraggi e serie web che si svolge a Cali, in Colombia, e che incontra progetti locali e internazionali di alto livello artistico, creati e distribuiti attraverso il web.



Una pioggia di riconoscimenti per “Project M” che, dal suo rilascio nel 2017 risulta essere una delle webserie più premiate a livello internazionale nel contesto dei festival dedicati al cinema indipendente ed audiovisivo.



«Sono molto contento di aver portato l’Italia e la mia regione, la Puglia, sul podio più alto in un festival internazionale dove ci siamo confrontati con produzioni anche più costose della nostra. È molto importante che il messaggio di “Project M” continui ad essere diffuso perché in essa si parla di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo, come il diritto d’espressione. Da tempo meditiamo sulla possibilità di girare un prequel di “Project M”» - dichiara Michele Pinto.



Quello del regista ruvese Pinto e dello sceneggiatore molfettese Tammacco è un progetto altamente ambizioso, provocatorio ed innovativo: un lavoro distopico incentrato sul valore dell’arte e sulla libertà d’espressione.



“Project M” narra di un mondo in cui il consumismo e la produzione più sfrenati diventano principi cardine di una società in cui gli artisti, esseri ribelli ed irrazionali, vengono visti come sovversivi e pericolosi, da sedare ed incarcerare. L’arte diventa, così, via di fuga da una realtà sterilmente omologata,



Terza webserie diretta da Michele Pinto, unico rappresentante della produzione cinematografica seriale della regione Puglia e fra i più conosciuti in Italia e all’estero nel settore, vanta di un cast e di uno staff tecnico interamente pugliesi con attori di provenienza teatrale e cinematografica come Isabella Ragno, Fabrizio Fallacara, Vincenzo Raguseo, Sara Guastamacchia e lo stesso sceneggiatore Francesco Tammacco, impreziosito dalla modella, attrice e produttrice cinese Xin Wang.



Nello staff tecnico, il produttore esecutivo Felice Caiati, il direttore della fotografia Diego Magrone, l’esperta al make-up Daniela Iosca, l’addetto agli effetti speciali Stefano Indraccolo, l’ICT Francesco Pinto.



Prodotta dalla Morpheus Ego, in collaborazione con il Carro Dei Comici, Casa Accoglienza S. Maria Goretti, Diocesi di Andria, Associazione Migrantes Liberi, Associazione di volontariato Salah, “Project M” è metafora del nostro vivere attuale e riflessione, anche critica, sul ruolo degli artisti all’interno della società, fino a scuotere ed interrogare: a cosa serve davvero l’arte? Potremmo mai vivere senza di essa?



Una collaborazione artistica, quella fra Michele Pinto e Francesco Tammacco che vede regista e sceneggiatore impegnati, proprio in questi mesi, nella realizzazione delle riprese di un nuovo progetto filmico, in versione cortometraggio e webseriale: “Abulivia”, adattamento filmico di uno spettacolo teatrale di successo, scritto e diretto dal molfettese Francesco Tammacco, con fra i protagonisti anche il maestro Felice Altomare, che raccontando la Puglia ed il suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico, restituisce tutto l’amore viscerale dei due artisti pugliesi per la loro terra, valorizzandola e rendendola protagonista di un racconto sensibile, schietto ed intenso.



Link al trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Kw02zTsALvU



Riconoscimenti: vincitore del Premio come Miglior webserie internazionale di fantascienza al Cali Web Fest 2021, inserito nella selezione ufficiale del Lima web Fest 2021 e candidato a tre nominations (Miglior Webserie di fantascienza, Outstanding Sci-fi, Miglior Montaggio) al New Jersey Web Fest 2021.

In concorso al Minnesota Web Fest 2020 ed in selezione ufficiale per il premio Joël Bassaget al Montréal Digital Web Fest 2020. Inserito, nella sua versione shortfilm, all’interno della rosa dei cortometraggi in concorso al David di Donatello 2019; nel 2019 entra nella selezione ufficiale al London Short Series Festival e al New Zealand Web Fest ed approda in televisione, trasmesso sul canale digitale terrestre ed in streaming da Antenna Sud Live Teleonda TV. Ha ottenuto il premio come Miglior Fantasy/Fantascienza al Tuscany Web Fest 2018; riconoscimento per il miglior episodio pilota, a livello internazionale, del Caorle Film Festival 2018. Già premiato all’International Webseries Trophy per la migliore regia e la migliore sceneggiatura; secondo posto a livello mondiale allo World Human Rights Awards di Bali; 9 premi ai Rome Web Awards 2017 (gli Oscar italiani del web); nominations all’International Online Webfest 2017 di Londra, all’Underground Sci-fi Film Fest di Stoccolma, il FIPILI Horror Festival di Livorno, il Sicily Web Fest, il Wendie Web Fest di Amburgo, il Rolda Web Fest in Colombia, il Miami Web Fest, L’Asia Web Awards e il Seoul Web Fest. Michele Pinto è stato l’unico regista italiano in gara al Berlin Sci-fi Filmfest, festival internazionale di fantascienza e, con 12 nominations, ha rappresentato la regione Puglia al Roma Web Fest, organizzato in collaborazione con Siae, Mibact, Sky, Regione Lazio e Cinecittà.