Bari Dance Week 02/12/2021 Continua il programma della Bari Dance Week promosso dall'asd The Studio diretta da Simona De Tullio, iniziata ieri 1 dicembre che terminerà il prossimo 7 dicembre. La manifestazione vede il lavoro in rete di centri coreutici pugliesi, questi i partecipanti: da Bari Ballet Project, Accademia Unika, Dance Studio Etoile,The Studio, da Modugno Helga Kaloc Akademie, da Massafra Liberdanza, da Palagiano Centro Danza Ilaria Nigri.



Novità per la terza edizione è la collaborazione con l'associazione Alzheimer Bari, che ospiterà laboratori di teatro-danza volti all'improvvisazione, alla scoperta del linguaggio non verbale e alla creatività del movimento, laboratori a cui si aggiungeranno lezioni aperte di ginnastica dedicate al mondo della terza età i prossimi sabato e domenica alle ore 10.00. La manifestazione vede il avoro sinergico tra asd The Studio, Regione Puglia, Senza Sito Web&Graphic Design, Aps Prospettivamente.



Il programma completo è consultabile sulla pagina facebook Baridanceweek, un programma che vuole sottolineare l'importanza del lavoro della rete tra gli operatori e incentivare la pratica sportiva in sicurezza nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione di Covid 19.



Un'azione del mondo della danza che rimane unito dopo il grande momento di emergenza per supportare la ripresa delle attività di supporto ai minori, alle famiglie e agli anziani.

Tutte le attività, gratuite, saranno fruibili attraverso prenotazione.