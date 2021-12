4 dicembre - Sabrina Schiralli presenta il suo album a Giovinazzo 04/12/2021 Sabrina Schiralli presenta il suo album a Giovinazzo

Sabato 4 dicembre all’auditorium Odeion di Giovinazzo (Ba) l’associazione culturale La dimora dell’arte proporrà una serata di gala, con ingresso gratuito su prenotazione e con green pass, durante la quale si esibirà la cantante Sabrina Schiralli, che presenterà i brani del suo nuovo album “I nostri sogni”, alternandosi a vari momenti di spettacolo.



Questa raccolta, autoprodotta, è un progetto musicale di canzoni inedite, scritte e arrangiate dalla stessa autrice, incentrate sul tema dell’amore, con un messaggio positivo già dal titolo. Sono raccolte dieci canzoni, la cui maggior parte sono ballate romantiche, che analizzano il sentimento nelle varie sue sfumature, non fermandosi solo all’attrazione tra persone ma analizzando vari aspetti, dall’amicizia alla passione.



“Eseguirò le canzoni contenute in questo mio lavoro – ha affermato Sabrina Schiralli – alternandomi a momenti di ballo e di spettacolo, all’interno di una serata di gala. Sono contenta di poter presentare dal vivo il mio lavoro attraverso il quale trasmetto un messaggio di speranza e di fiducia nel domani. Quindi sebbene con le dovute attenzioni, che non devono mai mancare, quello in presenza è il modo migliore di presentare al pubblico il mio cd”.



Musicista, cantante e pittrice, laureata in pianoforte e oboe al conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. È una talentuosa concertista molto attiva in Italia e all’estero, è insegnante di musica nel pubblico e nel privato, oltre ad essere la direttrice di un’accademia di formazione artistica a Modugno (Ba). Sebbene si sia avvicinata alla musica attraverso il canto, si è dedicata allo studio di questa disciplina solo dopo aver concluso il conservatorio, seguendo lezioni private e partecipando a varie masterclass. Con questa esperienza, spinta da sentimenti variopinti, ha realizzato un lavoro discografico che segue una linea ben precisa, anticipato dal brano “Dedicato a te”, pubblicato agli inizi della scorsa primavera.



Durante la serata che sarà presentata da Pierluigi Auricchio e diretta da Antonio Pace Delia, oltre che da Sabrina Schiralli, si esibirà anche il baritono Antonio Stragapede, saranno proposte coreografie a cura dell’Accademia Team Puglia Danza sportiva di Bitritto e interverranno due ospiti: Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, dove Sabrina Schiralli ha girato il videoclip del brano “I nostri sogni”; Roberto Sibilano, regista dello stesso lavoro. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti, ma sarà necessario il green pass. La prenotazione può anche essere fatta attraverso whatsapp.





Auditorium Odeion – Via delle Filatrici 32 – Giovinazzo (Ba)

Infoline: 3274718998

Inizio spettacolo: 20.00