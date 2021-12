A Mattinata l’Andria Bike di nuovo presente al Giro d’Italia Ciclocross con cinque piazzamenti nella top-10 03/12/2021 Dopo le esperienze di Osoppo, Corridonia e Follonica, stavolta per l’appuntamento pugliese del Giro d’Italia Ciclocross, sulla spiaggia e tra gli uliveti di Mattinata, c’è stato il conforto di un ottimo comportamento di squadra al cospetto dei migliori team nazionali.

Con undici corridori, l’Andria Bike ha marcato la presenza alla quinta tappa del GIC con il massimo dell’impegno e un ottimo banco di prova per le prossime gare che continueranno a salire di livello (Coppa Italia Giovanile a Fanano in Emilia Romagna il 4 dicembre con Simone Massaro, Raffaele Cascione, Gianluca Lapi e Mirella Piarulli, oltre al Campionato Italiano tra il 7 e il 9 gennaio 2022 a Variano di Basiliano in Friuli Venezia Giulia).

Tra i tanti piazzamenti della gara di Mattinata, spiccano le belle prove degli esordienti Raffaele Cascione (settimo), Giuseppe Fornelli (decimo), Gianluca Lapi (undicesimo) e Michele Saccotelli (quindicesimo).

Ancora competitivo e determinato Simone Massaro vicino al podio ma gara chiusa in sesta posizione tra gli allievi secondo anno mentre al femminile si sono fatte notare ancora una volta Silvia Leonetti con il quarto posto tra le G6 e Mirella Piarulli con il settimo posto tra le donne esordienti.

Nei primi 20 posti delle gare dedicate ai G6 si sono piazzati Alessandro Lamesta, Mattia Figliola, Davide Matera e Domenico Burdo.