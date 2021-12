AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE UNA CONFERENZA DEDICATA AI PEUCEZI - 5 dic 03/12/2021 AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE UNA CONFERENZA DEDICATA AI PEUCEZI

DOMENICA 5 DICEMBRE DALLE 18.30



Nell'ambito delle giornate di valorizzazione, domenica 5 dicembre alle ore 18.30 presso la sala del trono del Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle, il direttore del museo, Fabio Galeandro, terrà una conferenza intitolata “Al tempo dei Peucezi”.

L'evento, svolto in collaborazione con il neo istituito Lions Club di Gioia del Colle - Terra dei Peucezi, sarà anche occasione per raccontare le iniziative intraprese nella gestione di luoghi della cultura di Gioa del Colle afferenti alla Direzione regionale Musei Puglia: il Museo Archeologico Nazionale e Castello e il Parco Archeologico di Monte Sannace.

In occasione dell’iniziativa il sito resterà straordinariamente aperto al pubblico fino alle ore 22.30 (ultimo ingresso alle ore 22.15).



Informazioni per il pubblico



Orario: apertura straordinaria serale dalle ore 18.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso al pubblico alle ore 22.15)

Prenotazione: obbligatoria al seguente link https://musei.puglia.beniculturali.it/home/biglietti/

Costo d’ingresso: intero 4 euro – ridotto 2 euro

Per informazioni: tel. +39 080/3481305,

mail drm-pug.museogioiadelcolle@beniculturali.it

L’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni per la sicurezza della salute e delle misure di contenimento di contagio da Covid-19 vigenti.