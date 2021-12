ARADEO teatro: presentata la stagione 2021/2022 03/12/2021 Teatro Pubblico Pugliese - Ministero della Cultura - Regione Puglia Assessorato all’industria turistica e culturale gestione e valorizzazione territoriale





COMUNE DI ARADEO - ASSESSORATO ALLA CULTURA

TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

TEATRO DOMENICO MODUGNO

Stagione Teatrale 2021/2022



Antonella Ruggiero e Cosimo Damiano Damato; Pino Strabioli; Giulio Scarpati per la regia di Eugenio Allegri; Vanessa Scalera insieme ad Anna Ferzetti, Daniela Marra e Pier Giorgio Bellocchio con la regia di Filippo Gili; Flavio Albanese con la Compagnia del Sole per la regia di Marinella Anaclerio; Salvatore Cosentino; compagnia Calandra; Enzo De Caro regia firmata da Leo Muscato; Massimo Lopez e Tullio Solenghi e la danza contemporanea con il Face Off Festival diffuso Terra d’Arte di Compagnia degli Istanti e Euthymia.



La voce di Antonella Ruggiero, interprete delle sue canzoni più intime e della tradizione sacra e popolare, unita alla voce narrante di Cosimo Damiano Damato, condurrà il pubblico in un viaggio sacro e salvifico attraverso la poetica di grandi autori come Erri De Luca, Fabrizio De Andrè, Don Andrea Gallo, Don Tonino Bello e Alda Merini. È questo “In nome della madre”, lo spettacolo scelto per dare il via alla stagione di teatro e danza 2021/2022 del Comune di Aradeo in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, in programma per mercoledì 22 dicembre. Una stagione che promette scintille per il pubblico con dieci appuntamenti, oltre quello di apertura, che da gennaio a maggio riempiranno di bellezza e arte l’inverno e la primavera del Comune di Aradeo.



“Siamo molto emozionati di presentarvi la stagione teatrale di Aradeo 20212022 che riprende le fila di un discorso interrotto qualche tempo fa. Nei mesi passati abbiamo riflettuto molto sulle nuove modalità di fruizione dei contenuti culturali legate all’esperienza pandemica. Vogliamo sempre di più che a teatro si diano dei segni, capaci di parlare a tutti i tipi di pubblico, perché il teatro torni ad essere il luogo di comunità nel quale riflettere e crescere insieme. La cultura di un paese è la sua prima ricchezza. La cultura intesa come quella capacità di fare e di creare, ma anche le tradizioni e la memoria storica, il pensiero come i saperi legati ai territori e ai suoi costumi sono le prime, le vere risorse a cui può, a cui deve fare appello un paese per costruire il proprio futuro. Adesso ripartiamo con questa nuova stagione, particolarmente densa, che proporrà appuntamenti con la prosa, la musica, la danza. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutto il Tpp per il lavoro che svolge al fianco dell’Amministrazione Comunale sia nella costruzione della stagione sia nel lavoro rivolto ai cittadini che prepariamo a diventare spettatori di teatro. Ringraziamo anche gli uffici comunali e Michele Bovino ma soprattutto tutti gli spettatori che seguiranno la stagione. Oggi è un po’ come fossimo tornati a qualche mese fa. Da oggi riparte la nostra stagione, che finalmente torna nella sua casa, il Teatro comunale Domenico Modugno” hanno commentato all’unisono il sindaco Luigi Arcuti e l’assessore alla Cultura Georgia Tramacere.



“Tornare in Teatro è il più importante abbraccio che ciascuno possa donare alla cultura, all'arte; e non è solo un gesto verso qualcuno, ma un'attenzione verso sé stessi, significa considerare l'arte parte della propria esistenza, nutrimento fondamentale del proprio essere. Siamo stati costretti a rimanere distanti dal teatro, unico, vero, luogo nel quale è possibile lo scambio sincero e reciproco di emozioni. Un luogo nel quale l'apertura del sipario non rappresenta solo l'inizio dello spettacolo, bensì l'avvio di un'esperienza sempre diversa, sia per lo spettatore che per l'attore, e durante il quale si è tutti protagonisti e artefici di un flusso di "scambio generoso" di sensazioni irripetibili - ha detto Marco Giannotta, vicepresidente del Teatro Pubblico Pugliese -. Voglio dunque rivolgere all'amministrazione di Aradeo un plauso grande, fragoroso come riconoscimento del coraggio che ha espresso con questa programmazione, per aver sempre creduto, e ancor più in questi tempi, nel ruolo che il teatro svolge nella crescita culturale e sociale di una comunità. Un plauso, personale, colmo di stima e di affetto all'assessora alla cultura, Georgia Tramacere, che ha saputo - soprattutto nei grandi momenti di difficoltà per il teatro - essere punto di riferimento per il mondo del teatro pugliese, e non solo”.



Ed ecco quindi che, dopo il blocco forzato dovuto alla pandemia, questa stagione 2021/2022 si presenta come la stagione della ripartenza. Tanti i nomi dei grandi che calcheranno il palco del Teatro Comunale Domenico Modugno: da Pino Strabioli, attore e regista teatrale, conduttore ed esperto televisivo, ospite l’inverno scorso di una puntata del Tpp Live dedicata al rapporto tra Tv e Teatro, che interpreterà qui “Sempre fiori, mai un fioraio!”, tratto dall’omonimo libro: un omaggio al brillante attore fiorentino Paolo Poli per raccontarne il genio che con naturalezza, irriverenza, coraggio e sfrontatezza ha attraversato il Novecento diventando punto di riferimento non solo della storia teatrale di questo Paese; a Giulio Scarpati, noto al grande pubblico per il ruolo di Lele Martini nella fiction Un medico in famiglia, in “Il teatro comico” di Carlo Goldoni per la regia di Eugenio Allegri; passando per la pugliese doc Vanessa Scalera, conosciuta come la sostituta procuratore Imma Tataranni della fortunata serie TV su Rai 1 che l’ha resa uno dei personaggi più amati dal pubblico del piccolo schermo. Sarà lei a portare in scena insieme ad Anna Ferzetti (da poco al cinema con Valerio Mastandrea e Marco Giallini in Domani è un altro giorno), Daniela Marra (reduce di recente da Squadra Antimafia e dalla fiction Rai Il Cacciatore) e Pier Giorgio Bellocchio (figlio del regista Marco Bellocchio e protagonista in diverse pellicole cinematografiche italiane) “Ovvi destini” per la drammaturgia e regia di Filippo Gili che, dopo il successo della Trilogia di Mezzanotte, torna a scavare le relazioni familiari.



Interessante anche la scelta di Flavio Albanese e della Compagnia del Sole con “Il Miles Gloriosus” di Plauto per la regia di Marinella Anaclerio: una commedia adatta ai tempi di grandi commedianti in cui viviamo dove la strada diventa scena e il teatro da mezzo diventa fine. Ne risulta una gara tra attori consumati dove l’unico spettatore pagante in conclusione, viene imbrogliato, derubato e malmenato. L’eccesso è sempre un vizio…a prescindere dal contesto. e poi ancora l’attore - magistrato Salvatore Cosentino che in “Salvo Gaber”, liberamente tratto dai testi di Giorgio Gaber, si cimenta nel teatro-canzone di Gaber riesumando brani non molto conosciuti che proprio per questo sorprenderanno per la loro bellezza e originalità; e la compagnia Calandra con con Patrizia Miggiano, Luigi Giungato, Annarita Vizzi, Della Ducata, Pietro Schirinzi, Giuseppe Miggiano in “4 di cuori (+1)” di Giuseppe Miggiano: un gioco degli equivoci a più dimensioni che intreccia il punto di vista sull'amore e sulla vita di coppia di due coppie appartenenti a generazioni diverse. Un pingpong di mezze verità e piccole grandi bugie, che celano i desideri e le tentazioni assecondate di questi quattro personaggi contemporanei: insoddisfatti, caotici, squattrinati, ingenui, calcolatori, impacciati. Si innesca, così, un ordigno esplosivo pronto a saltare da un momento all’altro...fino a quando la girandola esaurisce la sua forza centrifuga, generando un finale sorpresa.



Una chicca inserita nel cartellone è poi lo spettacolo di Enzo De Caro in “Non è vero ma ci credo” (recupero della stagione 2019/2020) di Peppino De Filippo con la regia firmata da Leo Muscato, attuale direttore della compagnia di Luigi De Filippo; a cui si aggiunge la comicità di due vecchie volpi del palcoscenico quali Massimo Lopez e Tullio Solenghi con la Jazz Company nel loro “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show”che li riporta insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici per dar vita a una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali e interazioni con il pubblico proponendo esilaranti siparietti come quello tra Papa Bergoglio e Papa Ratzinger alle prese con la vita domestica, o quello tra Dean Martin e Frank Sinatra con cui hanno conquistato il pubblico di Tale e Quale Show. A chiudere il programma, dal 3 all’8 maggio ci sarà l’appuntamento con Face Off, festival diffuso Terra d’Arte, un festival di danza contemporanea di Compagnia degli Istanti e Euthymia con la direzione artistica di Roberto Lori che si pone l’obiettivo di portare la danza dentro la città e fuori dai suoi spazi convenzionali sviluppando stimolanti e suggestive alchimie tra il processo artistico della danza e il patrimonio architettonico urbano, e con il fine di valorizzare ed invadere spazi, della quotidianità cittadina. Nel programma rientrano i due spettacoli di danza: Terramia il 7 maggio alle 21; e Il Gatto con gli stivali l’8 maggio in una pomeridiana (ore 18) per spettatori dai 3 anni in su.



Info: www.teatropubblicopugliese.it