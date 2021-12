Immagine: © Egidio Magnani [PHOTOGALLERY] Bari - Gabriella Genisi presenta il suo ultimo lavoro letterario ‘La regola di Santa Croce’ 03/12/2021 Torna nella sua città natale, Bari, la scrittrice Gabriella Genisi, per presentare il suo ultimo lavoro letterario “La regola di Santa croce” edito da Rizzoli, che vede come protagonista la giovane Chicca Lopez.



Dopo Lolita Lobosco, un vicequestore delle questura di Bari, ripropone un altro personaggio femminile, per l’appunto Federica Lopez, detta Chicca, maresciallo dell'arma dei carabinieri .

Se Lolita l’ha raffigurata come una donna sensuale, che nel suo lavoro non rinuncia alle scarpe col tacco a spillo, Chicca è esattamente l'antitesi.



E’ una salentina dall’indole ribelle, che ama guidare la sua moto ed è fidanzata da tempo con Flavia.



Come si può notare la Genisi ama scrivere di donne forti, che si muovono in un mondo gestito da uomini, risultando particolarmente sensibile alle tematiche di un crimine chiamato erroneamente “amore”, quello del femminicidio, e che ama profondamente la sua Puglia, in tutta la sua lunghezza.



E’ forse la scrittrice che meglio rappresenta la regione tanto che le si potrebbe assegnare il titolo di Ambasciatrice di Puglia.



Così dopo la Terra di Bari, la Genisi ci catapulta nel Salento e spiega che la scrittura di questo libro è frutto di un vero episodio risalente a quando ha visitato il cantiere della Basilica di Santa Croce. Una esperienza che le ha fatto scoprire le cifre magiche salentine, una vena sotterranea che attraversa tutta la storia del libro, presentando un Salento autentico e cupo, che non è solo fatto di “lu sule, lu mare, lu jentu” .



Ed ecco che l'autrice con la mente diventa Chicca e si ritrova sui ponteggi dell’impalcatura metallica che ingabbia la Basilica, dove incontra il geometra Carmine, un uomo che la disorienta emotivamente perché incomincia a nutrire un insolito sentimento.



Da alcuni fregi della basilica indicanti tre nomi, Sergio, Renzo e Eva, e affidandosi al suo intuito, Chicca scopre che si trova davanti ad un omicidio avvenuto negli 70/80. Nasce così un cold case ceh da il via alla sua indagine.



Si parlerà della Sacra Corona Unita, una realtà che ha minato in quei anni quel territorio, della perdita dell'innocenza, di donne “scomparse” che non scomparivano volontariamente ma erano vittime di femminicidio.



Un libro che è una storia nella storia dove fa da cornice il meraviglioso barocco salentino. Anna de Marzo