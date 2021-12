Adelfia (Bari) - Mostra “CLI(ck) Con Le Immagini 06/12/2021 In mostra gli scatti fotografici del contest “CLI(ck) Con Le Immagini” alla Chiesa di santa Maria del Principio di Adelfia dal 7 al 20 dicembre



Il vernissage è previsto il 7 dicembre alle 19:30



Proseguirà con una mostra fotografica che sarà inaugurata il 7 dicembre all’interno della Chiesa di Santa Maria del Principio di Adelfia, il progetto “CLI(ck) Con Le Immagini”. Prende avvio così la seconda parte del contest indetto dalla Pro Loco di Adelfia grazie alla vincita del bando regionale per lo stanziamento di fondi in favore delle associazioni turistiche Pro Loco attraverso l’“Avviso anno 2021”.



Una risposta audace ed entusiasta quella dei cinquanta fotografi che hanno deciso di partecipare al concorso fotografico. Le due giornate di street photography, il 27 e il 28 Novembre, li hanno portati nei luoghi più conosciuti e in quelli più nascosti del paese di Adelfia. Grazie al supporto della guida Daniela Damato ed ai cenni più intimi e autoctoni dello storico professore locale Gerardo Torres, il gruppo di fotografi non ha perso un solo dettaglio del paese famoso per la sua ‘dualità’.



Il presidente della Pro Loco di Adelfia, Vittoriano Mumolo spiega: <<Nonostante avessimo pensato alla guida turistica per un tour più completo e ricco, ci aspettavamo che i fotografi preferissero girare in autonomia per lasciarsi trasportare dalle sole immagini del nostro territorio. Il risultato, invece, è stato travolgente: i nostri ospiti non hanno tralasciato nessuno dei racconti delle guide e hanno aspettato di conoscere ogni dettaglio prima dei loro scatti. Le giornate si sono concluse con un folto gruppo di nuovi amici che hanno iniziato a scambiarsi pareri sulla fotografia e sulla storia di Adelfia. In quei giorni siamo stati tutti turisti e tutti forestieri curiosi allo stesso tempo. Come previsto è stata un'esperienza che ha arricchito tutti, noi compresi>>



I lavori inviati dai partecipanti analizzati dalla preziosa giuria che Pro Loco Adelfia ha avuto l'onore di trovare tra i membri di FIAF Puglia, Associazione Kaleidos, Murgia Enjoy, Fotoclub Murgia, #WeAreinBari. Gli esperti Tiziana Rizzi e Sergio Scagliola coordineranno i lavori di valutazione. Ben quaranta foto finaliste selezionate dalla giuria entreranno a far parte della mostra allestita nella chiesa della Madonna del Principio il cui vernissage, previsto il 7 dicembre, avrà inizio alle ore 19:30. Le foto saranno esposte fino al 20 dicembre e la mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00 ad ingresso libero.



I giurati, a seguito del loro lavoro di valutazione, stileranno una graduatoria di tutte le foto giudicate ammissibili all'evento finale e tra queste le prime tre saranno proclamate vincitrici nel corso del finissage il 21 dicembre alle 19.00 nella stessa sede della mostra. Info click@prolocoadelfia.com