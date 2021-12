Immagine: © Egidio Magnani [PHOTOGALLERY] Bari - Inaugurata la mostra fotografica di livello internazionale dal titolo ”Planet or Plastic?” - teatro Margherita 03/12/2021 Dopo la mostra del World Press Photo, CIME ha organizzato un’altra mostra fotografica di livello internazionale dal titolo ”Planet or Plastic?” prodotta dal National Geographic.



L’inaugurazione è avvenuta il due dicembre 2021 nel Teatro Margherita di Bari e sarà fruibile al pubblico sino al 13 marzo 2022.



E’ un evento che rientra nel programma di appuntamenti previsti nell’ambito “Io scelgo il Pianeta” il primo festival di sostenibilità ambientale.



Festival che ha preso il via già il 26 novembre e proseguirà sino al 5 dicembre all’interno dei teatri Margherita e Kursaal Santa Lucia.



All’inaugurazione sono intervenuti : Marco cattaneo, direttore del National Geographic, Vito Cramarossa direttore di CIME, l’assessora alla cultura del Comune di Bari, Ines Pierucci e Aldo Patruno, direttore del dipartimento del Turismo e Cultura della Regione Puglia.



Il Festival tratte tematiche che difficilmente vengono affrontate e l’arte fotografica della mostra racconta una storia che deve farci riflettere e far cambiare il nostro modo di vivere il quotidiano e farci porre delle domande del tipo “Qual è il mondo dove vogliamo vivere e Qual è il mare dove vogliamo nuotare”.



La mostra raccoglie scatti dei più grandi fotoreporter del National Geographic ed è un lavoro fotografico artistico intitolato ‘Soup’ delle pluripremiata artista britannica, Mandy Barker.



Per Marco Cattaneo, la plastica non deve essere demonizzata perché nel mondo in cui viviamo è un elemento di cui non possiamo farne a meno. E’ una materia che ci ha aiutato in ogni camp da quello medico, come le valvole cardiache, a quello preventivo come i caschi per i motociclisti e così via.



Quello che occorre inquadrare è l’estremo consumo della plastica che si fa con il monouso (bicchieri, posate, piatti …) e soprattutto per il packing perché incrementa la produzione dei rifiuti e le cifre sono davvero impressionanti.

Basti pensare che circa 8 milioni di tonnellate sono i rifiuti di plastica che finiscono negli Oceani ogni anno.



La mostra fotografica è destinata ad un pubblico adulto ma è pensata in particolar modo come un percorso di formazione e informazione e quindi è rivolta ai giovani e studenti che saranno gli uomini di domani e che potranno effettuare un vero cambiamento epocale.

La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 9.00 – 13.00 / 15.30 -21.30

La biglietteria chiude 30 minuti prima Anna DeMarzo