5 dicembre - A Mediterraneo, Vince Abbracciante Ottetto alle Vecchie Segherie Mastrototaro - Bisceglie 05/12/2021 Domenica 5 dicembre alle ore 21.00 presso le Vecchie Segherie Mastrototaro il festival d’autunno Mediterraneo ospita Vince Abbracciante Ottetto (ingresso a pagamento, informazioni 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com). Alla sua quarta pubblicazione discografica, Abbracciante propone in prima assoluta la sua nuova impresa discografica, associando ancora una volta al suono della fisarmonica quello degli archi e di una ricca sezione ritmica con batteria, contrabbasso e pianoforte. Composizioni nate durante la fase di confinamento, animano un viaggio della mente e del cuore, immaginando gli orizzonti negati, con una sinfonica coralità di umori, armonie e immagini che ci riportano allo choro, alle bande di paese, alla tarantella, al melodramma, alle arie barocche, al Mediterraneo, ai canti popolari di un sud aggrappato alle sue tradizioni musicali. Sul palco Vince Abbracciante fisarmonica, Pasquale Stafano pianoforte, Giorgio Vendola contrabbasso, Fabio Accardi batteria, Luisiana Lorusso violino, Giulia Gentile violino, Rosanna Dell’Olio viola. Federica Del Gaudio violoncello. Vince Abbracciante nasce ad Ostuni nel 1983. All’età di otto anni intraprende gli studi musicali con il padre Franco. Citato da Richard Galliano, si è esibito nei cinque continenti, ha vinto diversi premi e pubblicato 3 album da solista e scritto colonne sonore per il cinema. Nel 2021 conquista l’Orpheus Award come miglior produzione jazz con Terranima.





Mediterraneo è un progetto concepito e diretto da Carlo Bruni per nome e per conto dell’associazione di bonifica culturale Linea d’Onda nel quadro delle attività di sistemaGaribaldi, è un progetto riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo Progetti speciali 2021_art.44 del DM 27 luglio 2017 modificato dall’articolo 4 del DM 31 dicembre 2020, Regione Puglia Assessorato all’industria turistica e culturale Fondo Speciale Cultura ex art. 15 della L.R. n.40/2016 e s.m.i./ANNO 2021 e Comune di Bisceglie. Il programma completo è disponibile sul sito web sistemagaribaldi.it per informazioni e botteghino 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com