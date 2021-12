Lecce - GIORNATA MONDIALE DEL VOLONTARIATO, IL 5 SI CELEBRA CON STRADE VOLONTARIE 04/12/2021 All’ex convitto Palmieri l’ultima giornata del Festival del CSv Br Le, si apre con l’arte circense della scuola Cirknos. Concluderà la premiazione del concorso video fotografico ‘Ci vuole un NOI per…’



5 Dicembre ex Convitto Palmieri – 16.30/19:00



Inizia con il colorato e brioso vorticare dei ragazzi della scuola di circo Cirknos di Lecce, la giornata conclusiva del Festival Strade Volontarie ‘Ci vuole un NOI’ del CSV Br Le. Un inno al linguaggio inclusivo dell’arte circense che apre le celebrazioni per la Giornata Mondiale del Volontariato.

Il circo come rappresentazione della vita, dell’umanità varia, di sollievo nelle cure, una panacea, apre la giornata durante la quale si susseguiranno altre tematiche rappresentate da altrettante associazioni: ANDOS Lecce, APMARR, Centro di Prossimità- Casa Comune a cura dei volontari di Fondazione Emmanuel, Terzo Millennio Camera a Sud.



Seguirà la presentazione del libro “Riflettendo…Ci”. Intervista – specchio sul disagio psichico e famiglia. A cura di Associazione Salentina Tutela Salute Mentale (ASTSM) di Lecce – Gruppo AMA (Auto Mutuo Aiuto) “Insieme…i girasoli”.



Strade Volontarie nasce con l’intento di parlare un linguaggio ordinario e variopinto per trasmettere valori e principi e non spegnere mai i fari sui grandi temi sociali e di chi se ne occupa.

Di questa straordinaria realtà il concorso video fotografico, (a partire dalle 19:00, a Convitto Palmieri-Sala Teatrino), è la resa per immagini finale. La premiazione di un contest che ha avuto un travolgente successo social con migliaia di votanti della giuria popolare, ha visto la partecipazione delle associazioni del territorio fotografe per un giorno di una realtà, la loro, vissuta con passione e dedizione gratuite.

Il concorso è sostenuto a Coop Alleanza 3.0.

La serata si concluderà con la performance musicale e teatrale dell’associazione Orpheo



L’evento è riconosciuto dal Corso di Laurea di Area Pedagogica del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento relativamente al rilascio dei CFU da utilizzare a discrezione dello studente per i laboratori o tirocini.



Strade Volontarie – Ci Vuole un NOI gode dei seguenti patrocini: Regione Puglia, Provincia di Lecce, Provincia di Brindisi, Città di Lecce.

Ha il sostegno di: Coop Alleanza 3.0, Credito Cooperativo di Leverano, Presidenza del Consiglio della Regione Puglia

Al Festival hanno aderito 100 Enti del Terzo Settore.



