[PHOTOGALLERY] Francavilla Fontana (Brindisi) - Torna il cartellone di iniziative “Incanto di Natale” 05/12/2021 Torna “Incanto di Natale”, il cartellone di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale che, a partire da mercoledì 8 dicembre, scandirà i giorni di festa con percorsi di luce, pettolate, musica, spettacoli, mercatini, gastronomia e tante sorprese.



“Incanto di Natale – spiega l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – nasce dalla collaborazione tra gli Assessorati alla Cultura, alle Attività Produttive, alle Politiche Sociali e DUC Città degli Imperiali con le Associazioni attive sul territorio. Uno sforzo collettivo per restituire il clima di festa alla nostra Città dall’Immacolata all’Epifania.”



“Grazie a questo cartellone di eventi – prosegue l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola – puntiamo ad accrescere l’attrattività di Francavilla Fontana in questo periodo dell’anno che è di particolare importanza per gli esercenti commerciali.”



“Le iniziative in cartellone – conclude l’Assessora ai Servizi Sociali Maria Passaro – sono pensate per offrire momenti di socialità e divertimento ai nostri giovani concittadini che in questi mesi hanno particolarmente patito le restrizioni per il contenimento della pandemia.”



Si comincerà mercoledì 8 dicembre alle 18:00 in Piazza Dante con “Piovono Pettole”, la classica pettolata dell’Immacolata a cura della Pro Loco di Francavilla Fontana. Dalle 19.00 in Via Roma, Piazza Umberto I, Corso Umberto I, Piazza Dante, Largo San Marco, Piazza Giovanni XXIII, arriveranno gli artisti di strada del Circo Stranivari con spettacoli di magia, giocoleria e fachirismo. Sempre dalle 19.00 lungo via Roma, Piazza Umberto I, Corso Umberto I, Piazza Dante musica itinerante con la Zagor Street Band.



Venerdì 10 dicembre alle 20.00 al Teatro Italia di scena il Musical Cattedrale a cura della Compagnia teatrale “Attoterzo” in collaborazione con la Compagnia di danza “Senti-menti”. Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni 328 8360179 oppure 338 1128815.



Il cartellone di Incanto di Natale è stato realizzato dall’Amministrazione Comunale e dal DUC Città degli Imperiali con il supporto dei Consiglieri Comunali Numa Ammaturo, Tiziana Fino Antonella Palumbo e Pierangelo Taurisano e in collaborazione con la Pro Loco, MAFF, I Istituto Comprensivo, Fortitudo Basket, Il Circo della Farfalla, Associazione Imperiali di Puglia, Auto Moto Club Città degli Imperiali, Compagnia di danza “Senti-menti”, Scuola di danza New Star, Palestra Link, Viviana Latin Group, New Music Promotion, Compagnia Attoterzo, Laboratorio Circo Nomade, Associazione Tabarin e Circolo Mandolinistico di Francavilla Fontana.



Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito www.comune.francavillafontana.br.it.