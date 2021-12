6 dicembre - Presentazione di “BRILLA. Storia di un Natale presente di Treglia e Schirinzi a Gallipoli (Lecce) 06/12/2021 Roberto Marius Treglia

Piero Schirinzi

“BRILLA”

Storia di un Natale presente

il primo romanzo illustrato interattivo per ragazzi ambientato nel Natale “pandemico”



EVENTI DI PRESENTAZIONE

Lunedì 6 dicembre GALLIPOLI

Giovedì 16 dicembre COLLEPASSO

Venerdì 17 dicembre LECCE



Dall’autore di WONDER CHRISTMAS LAND e NIKOLAUS, Roberto Marius Treglia, con le illustrazioni in Digital Art di Piero Schirinzi, il racconto di “una festa gioiosa e lieta che quell’anno pareva triste e solitaria” e di un legame indissolubile tra un nonno sognatore e un nipotino sensibile



Edito da VESEPIA, “Brilla” è un libro interattivo arricchito dalle letture teatrali degli attori di Poieofolà, accompagnate dalle musiche originali di Giacomo Sances, fruibili attraverso i QR code presenti in ogni capitolo, offrendo così un accesso inclusivo per le persone che necessitano di alternative al canale visivo.

Inoltre, tutte le illustrazioni, come la copertina, sono animate in realtà aumentata.



“Una storia di fiducia e di rispetto, di promesse e di coraggio, di una festa che resiste oltre il dolore, perché il Natale, dopotutto, brillerà per sempre”



*****

Tutto ha inizio il primo giorno di dicembre. Errico seguiva le lezioni dal computer perché a scuola non era possibile andarci. Qualcosa di terribile era in agguato nella sua stanza e da lì a poco avrebbe cancellato per sempre il Natale dalla memoria della gente. Solo il nonno avrebbe potuto aiutarlo perché custodiva segreti indicibili…



Si intitola “Brilla - Storia di un Natale presente” (Vesepia, 64 pagine a colori, copertina rigida, prezzo euro 18,00) il nuovo libro di Roberto Marius Treglia dedicato alla festa per eccellenza. Dopo il successo di “Nikolaus - La leggenda del Natale”, l’autore salentino ideatore di Wonder Christmas Land, la maestosa produzione artistica natalizia che ogni anno richiama a Gallipoli migliaia di presenze da tutta Italia, torna nelle librerie, sempre con la casa editrice VESEPIA, firmando con l’illustratore Piero Schirinzi il primo romanzo illustrato interattivo per ragazzi ambientato nel Natale “pandemico”.



“Brilla” è la storia del Natale 2020, così difficile e tanto sofferto, vissuto dalle fragilità di un dolce bambino; è la suggestiva narrazione di una ricorrenza gioiosa e lieta che quell’anno pareva triste e solitaria; racconta di un legame indissolubile tra un nonno sognatore e un nipotino sensibile ma anche di un cane gentile che ricambia l’affetto con la fedeltà; è una storia di fiducia e di rispetto, di promesse e di coraggio, di una festa che resiste oltre il dolore, “perché il Natale, dopotutto, brillerà per sempre".



Il libro verrà presentato domani, lunedì 6 dicembre, alle ore 19.30, a GALLIPOLI, nella Galleria dei due Mari, ai piedi del castello angioino, con la partecipazione degli autori, del compositore Giacomo Sances e dell’editore Lorenzo Palumbo; giovedì 16 dicembre alle ore 18.00 nell’Auditorium Comunale (scuola primaria via Puccini) di COLLEPASSO, con la partecipazione degli autori, del sindaco Laura Manta e dell’editore Lorenzo Palumbo; venerdì 17 dicembre alle ore 18.30 presso la Fondazione Palmieri di LECCE, in un evento, realizzato da Vesepia e Tria Corda Onlus, arricchito da una mostra che comprende le litografie del libro stampate su supporto rigido formato 50x70 cm a tiratura limitata e autografate personalmente dall'artista Piero Schirinzi - tali opere saranno disponibili per l'acquisto al prezzo di euro150 (prenotazione obbligatoria al 320 1434663 - accesso consentito con green pass e mascherina).



“Brilla” è una produzione interattiva della casa editrice VESEPIA concepita come proposta editoriale a più canali di accesso e a diversi piani di lettura. Il romanzo, infatti, è accompagnato da una lettura teatrale, scandita per capitoli e permette la fruizione del testo sia come occasione per affinare l’abilità di lettura espressiva sia come forma d’accesso inclusivo per le persone che necessitano di alternative al canale visivo. L’interpretazione del testo è affidata agli attori del gruppo teatrale salentino Poieofolà ed è accompagnata dalle musiche originali composte da Giacomo Sances. Tutte le illustrazioni presenti nel libro, come la copertina, sono animate in realtà aumentata. Si accede a questi materiali attraverso l’app Vesepia, semplicemente inquadrando con i propri smartphone o tablet le immagini e i diversi QR code presenti tra le pagine.



La parte interattiva della copertina e quella del primo capitolo di “Brilla” sono già fruibili. Il resto della storia si “anima” un capitolo per volta, con l’avvicinarsi del Natale, a partire dalle specifiche date citate nel libro, osservando il calendario dell’avvento, come segue:



1 dicembre: capitolo 2 - “Sii coraggioso e pieno di buoni propositi!”

5 dicembre: cap. 3 - “Dentro ai cuori verrà solo il gelo”

8 dicembre: cap. 4 - “Quando le cose si sistemeranno”

10 dicembre: cap. 5 - "I sogni ci fanno crescere”

13 dicembre: cap. 6 - Capitolo 6 - “Se non guardi su nel cielo come puoi contar le stelle?”

15 dicembre: cap. 7 - “Ogni problema ha una soluzione”

21 dicembre: cap. 8 - “La notte non faceva più paura”

24 dicembre: cap. 9 - “Il suo ricordo brilli per sempre”



<<”Brilla” è un lavoro corale che noi di Vesepia abbiamo realizzato mettendo insieme un gruppo di artisti e professionisti di grande esperienza, tutti salentini - dice l’editore Lorenzo Palumbo. La grande sensibilità e attitudine al racconto e all’arte di Roberto Marius Treglia ci hanno regalato non una semplice favola natalizia ma una profonda storia autobiografica sulla volontà e sulla speranza. La tecnica e la riconosciuta capacità espressiva dell’illustratore Piero Schirinzi l’hanno resa ancor più viva con le suggestive e preziose illustrazioni d’arte che, tra l’altro, si animano in realtà aumentata attraverso l’app Vesepia. E il racconto stesso, poi, prende vita grazie all’interpretazione dei professionisti di Poieofolà, alle musiche di Giacomo Sances, che come sempre scandiscono ogni emozione che si attraversa, e all’animazione delle immagini a cura dello staff tecnico di Vesepia.

Abbiamo l’ambizione di pensare che questo Natale “brillerà” davvero di più con questa nostra nuova produzione interattiva per ragazzi>>.



<<Credo che ogni cosa bella nasca da un lungo travaglio e quest’anno il Natale avrà un sapore decisamente migliore dopo la tristezza che ha contraddistinto quello dello scorso anno – dice Treglia. Ed è la tristezza che mi ha spinto a raccontare una visione alternativa al tragico momento storico, filtrata dagli occhi di un bambino che viene travolto dalla solitudine, lontano dai compagni di scuola, dalle sue abitudini, distante dal suo amato nonno, invece costantemente presente nella sua vita fino ad allora. Ho voluto raccontare il legame indissolubile di fiducia che nasce dalla condivisione sincera di ogni momento della vita, quel nodo che lega un nipote affettuoso ad un nonno sognatore, complici nella vita di tutti i giorni. Questo romanzo racconta di me e di mio padre, del rispetto che aveva per il prossimo e del vuoto che sarebbe rimasto senza di lui se non avessi imparato dai suoi occhi che a tutto c’è rimedio e che nulla è perduto perché rinasce sotto un’altra forma>>.



Il libro è in vendita in libreria e online su vesepia.com e www.wonderchristmasland.it (info: Vesepia cell. 329.1539113; Poieofolà cell. 329.6373342) ma anche al Wonder Christmas Land (produzione Poiefolà, in programma dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 nel centro storico di Gallipoli - LE, nella Galleria dei due mari, nel cui percorso quest’anno si trovano citazioni e suggestioni tratte da “Brilla” e “Nikolaus”, con riferimento ai personaggi protagonisti).

“Brilla” è in vendita anche in versione tascabile (edizione per le scuole).



ROBERTO MARIUS TREGLIA

Attore, cantante e regista salentino nato nel 1990. Autore e produttore di testi teatrali storico-biografici quali Emanuele Barba, l’operaio della scienza, Giulio Cesare Vanini, martire della libertà, e di spettacoli interattivi per bambini quali Non c’era una volta e Dante l’investig-autore. Presidente dell’Ass. culturale POIEOFOLÀ - CostruzioniTeatrali e project manager di format d’arte e di spettacolo quali Wonder Christmas Land e Into the wood, e della rassegna di dramma antico e teatro di letteratura Il Tempio delle Fole. Nel 2020 pubblica il libro Nikolaus. La leggenda del Natale (Vesepia 2020).



PIERO SCHIRINZI

Grafico e illustratore salentino, nato in Belgio nel 1960. In oltre trenta anni di attività ha sperimentato differenti tecniche pittoriche tradizionali ed è poi approdato alla Digital Art. Oggi realizza le sue opere attraverso la computer grafica, una tecnica che non snatura quella capacità pittorica ormai ben assimilata ma ne arricchisce la sua arte di contenuti. Molte sue opere sono state pubblicate dalla rivista di settore Illustrati. Negli ultimi anni ha illustrato numerose pubblicazioni editoriali; ha collaborato alla realizzazione di corti, videoclip animati e videomapping; ha progettato locandine e scenografie per il teatro.



VESEPIA è una casa editrice nata nel 2016, con sede a Sannicola (Le), specializzata nella realizzazione di libri interattivi.

Il pittogramma aziendale racchiude il concept con cui nasce Vesepia: è una fenice, uccello mitologico simbolo di resilienza, che “salta fuori” dal libro ad indicare che quelli di Vesepia non sono classici libri ma libri interattivi arricchiti di contenuti multimediali (copertine animate, video, brani musicali, realtà aumentata o virtuale, modelli 3D, e molto altro) che “saltano fuori”, appunto, dalle pagine grazie all’interazione con l’App “Vesepia” (scaricabile su smartphone, tablet, pc…).

Oggi la casa editrice diretta da Lorenzo Palumbo è impegnata ad investire in una nuova produzione, sempre interattiva, caratterizzata da racconti d’autore, spesso portatori di messaggi etici, formativi e motivazionali, narrati, in più di qualche caso, da vere e proprie illustrazioni d’arte.