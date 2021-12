19 dicembre - Arriva il Puglia Christmas Tour spettacolo, scritto e diretto da Giuseppe Gallo - Taranto 19/12/2021 Un viaggio itinerante e musicale a tutto tondo… nel Natale di Puglia:il più lungo del mondo!



Adesso state comodi e fatevi condur

In questo viaggio magico: il Puglia Christmas Tour



Arriva a Taranto il Puglia Christmas Tour, lo spettacolo turistico-musicale che narra tradizioni e leggende del Natale pugliese: il più lungo del mondo, dal giorno di Santa Cecilia a quello dell’Epifania e (complice qualche conseguenza intestinale) anche per qualche giorno in più.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Giuseppe Gallo, è organizzato da Discoverart srls, azienda attiva nella promozione turistica e culturale del territorio.



Un tour che parla del Natale a 360 gradi, fra presepi, tombolate, pettole, alberi e poesie natalizie, dove cibo e mancette la fanno da padroni. Una narrazione cronologica ricca di ironia e divertenti siparietti, alternata all’esecuzione di brani natalizi della tradizione italica e pugliese… e anche di qualche canzone inedita. A narrare le vicende e le tradizioni del Natale di Puglia sarà Giuseppe Gallo, che si alternerà al pianoforte assieme a Noemi Decataldo. Ad eseguire i brani natalizi ci saranno i cantanti Antonio Stragapede (baritono) e Giovanni De Bari (tenore), mentre la suggestiva scenografia è curata da Gianluca De Robertis.



Un tour natalizio che si svolgerà anche tra le strade della Vecchia Taranto, attraverso la guida del dottor Morris Franchini.



Il tour si svolgerà a Taranto, domenica 19 dicembre 2021, alle ore 19:30, con ritrovo presso le colonne doriche. Il costo del ticket è di 10 euro a persona con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni: www.discoverartsrl.com, 3279531594