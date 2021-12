Bari - Komen Puglia presenta l'angioletto della Salute 2021: si chiama ‘Stella’. 06/12/2021 Komen Puglia presenta l'angioletto della Salute 2021: si chiama ‘Stella’. Per tutto il periodo natalizio si potrà acquistare (offerta minima 5 euro) anche al 'Mercatino di Natale' promosso dal Comune di Bari in piazza Mercantile





Quest'anno si chiama 'Stella' l'originale angioletto della Salute firmato Komen Puglia.



Gli angioletti sono nati come scacciapensieri, per tenere lontana la mente dalla malattia e rappresentano un simbolo di speranza e di solidarietà, ovvero dei due pilastri su cui si fonda l'Associazione Susan G. Komen Italia Onlus.



La creazione degli angioletti è affidata all'operosità delle 'Donne in Rosa' e delle Donne volontarie del Comitato barese dell'Associazione, sempre attente alla cura dei particolari e si concilia perfettamente con lo spirito natalizio. Grazie a una donazione minima di euro 5 chiunque potrà ricevere l'angioletto, ogni anno sempre diverso e sempre più bello.



Per tutto il periodo natalizio 'Stella' si potrà acquistare anche al 'Mercatino di Natale' allestito in piazza Mercantile dal Comune di Bari, presso la casetta assegnata alla Komen.



Per le aziende, l'associazione propone l'addobbo solidale dell'albero di Natale, grazie a una confezione contenente 50 angioletti.



I fondi raccolti dalla vendita di 'Stella' andranno a sostegno del progetto 'Carovana della Prevenzione in tutta la Puglia', finalizzato alla promozione degli esami diagnostici per donne in difficoltà.



Per maggiori informazioni e prenotazioni: Komen Puglia Via Melo da Bari, 195 - Bari. Tel 080.8642690/ 080.8642691/ 346.0314796



La presentazione dell'Angioletto ‘Stella’ è anche on line sul sito ufficiale della Komen al seguente link: https://shop.komen.it/shop/prodotti/271-angioletto-stella