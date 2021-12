Immagine: © Elisabeth Duis 8 dicembre Bab L’ Bluz in concerto alle Vecchie Segherie Mastrototaro - Bisceglie 08/12/2021 MEDITERRANEO

festival d’autunno

un omaggio a quanto il guardo esclude



Bisceglie 24 novembre – 12 dicembre 2021



Mercoledì 8 dicembre Bab L’Bluz in concerto alle Vecchie Segherie Mastrototaro





Mercoledì 8 dicembre alle ore 21.00 presso alle Vecchie Segherie Mastrototaro il festival d’autunno Mediterraneo propone il gruppo Bab L’Bluz che presenta il concerto Nayda! (ingresso a pagamento, informazioni 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com).



La loro etichetta è la Real World di Peter Gabriel. Vivono tra Lione e Marrakech e nascono dall’incontro tra Yousra Mansour e Brice Bottin, dal loro sogno di portare il Guembri sulla scena musicale, confermando che questo strumento, nato in Africa, è all’origine del Blues. Omaggio alle inesauribili radici della cultura Gnawa, la loro musica mescola tradizione, musica chaabi e hassani, funky, rock e blues, stili provenienti da diversi mondi che si incontrano per diffondere, attraverso il canto, un messaggio di pace, di uguaglianza e di amore. Frontwoman della band, formatasi a Marrakech, è la carismatica e determinata Yousra Mansour.. Sul palco Brice Bottin, voce, awisha, percussioni; Hafid Zouaouai, voce, batteria, percussioni; Jèrome Bartolome, flauto, percussioni, voce. Bab L ‘Bluz nasce nel 2018 a Marrakech. È un gruppo rock psichedelico marocchino che unisce Rock, musica attuale e musica popolare marocchina e sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione del Womex, la più importante fiera musicale europea.



Mediterraneo è un progetto concepito e diretto da Carlo Bruni per nome e per conto dell’associazione di bonifica culturale Linea d’Onda nel quadro delle attività di sistemaGaribaldi, è un progetto riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo Progetti speciali 2021_art.44 del DM 27 luglio 2017 modificato dall’articolo 4 del DM 31 dicembre 2020, Regione Puglia Assessorato all’industria turistica e culturale Fondo Speciale Cultura ex art. 15 della L.R. n.40/2016 e s.m.i./ANNO 2021 e Comune di Bisceglie. Il programma completo è disponibile sul sito web sistemagaribaldi.it per informazioni e botteghino 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com