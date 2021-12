10 dicembre - Il tango di Astor Piazzolla con il bandoneón di Gianni Iorio - San Severo (Foggia) 10/12/2021 Il tango di Astor Piazzolla con il bandoneón di Gianni Iorio

insieme a Raffaele De Sanio e l’Ensamble Suoni del Sud

Appuntamento al cinema “Cicolella” di San Severo venerdì 10 dicembre



E’ il centenario della nascita di Astor Piazzolla (Mar del Plata, 11 marzo 1921 - Buenos Aires, 4 luglio 1992) e l’Associazione Amici della Musica dedica una serata esclusiva al grande maestro argentino (ma di origini tranesi) diventato una leggenda, tuttora uno degli autori più eseguiti da musicisti d’ogni estrazione, classici e jazz popular. Un programma originale che vede la partecipazione di Gianni Iorio (bandoneón), Raffaele De Sanio (violino) assieme all’Orchestra d’archi Ensemble Suoni del Sud venerdì 10 dicembre 2021 al Cinema “Cicolella” di San Severo (ore 20.30 - porta ore 20).



Un concerto dai toni caldi e avvolgenti che solo la musica più sensuale al mondo può offrire: il tango. Gli arrangiamenti orchestrali sono curati da Gianni Iorio, interprete e arrangiatore di tango contemporaneo tra i più apprezzati della sua generazione, e grande esperto delle musiche di Piazzolla. Profondamente legato all’artista, Gianni Iorio è uno tra i bandoneonisti di Capitanata più acclamati e apprezzati in circolazione. In una recensione del 2009 pubblicata sul mensile spagnolo “Cuaderno de Jazz”, il giornalista e critico Jonio Gonzàles lo definisce tra i primi tre più grandi bandoneonisti d’Europa del momento. Dotato di un sopraffino senso melodico e narrativo, Iorio coniuga sapientemente musica classica, tango argentino e jazz. Sul palcoscenico anche i ballerini Carmine e Grazia Mummolo, Raffaele Ferrante e M. Simona Gentile.



L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, il Teatro Pubblico Pugliese, l’AIAM - Associazione Italiana Attività Musicali, Resonance - Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni.



Gianni Iorio, nato a Foggia nel 1972, ha compiuto i suoi studi musicali presso il Conservatorio di musica “Giordano” di Foggia diplomandosi in pianoforte con il massimo dei voti e la Menzione d’Onore, perfezionandosi successivamente con i Maestri Franco Scala e Sergio Perticaroli.



Ha intrapreso una brillante attività concertistica anche in qualità di bandoneonista sostenendo numerosi concerti nelle città, teatri, jazz clubs e festival più prestigiosi d’Europa. Nel 1999 ha fondato, insieme al pianista Pasquale Stafano il gruppo strumentale “Nuevo Tango Ensamble” registrando 4 CD. Ha registrato per importanti etichette discografiche quali Real Sound, Philology, Dodici Lune, Jazzhaus, Universal, Rai Trade e per la Radio Nazionale Tedesca di Monaco di Baviera. Ha collaborato e collabora attualmente con artisti di fama internazionale quali Gustavo Toker, Alfredo Marcucci, Javier Girotto, Gabriele Mirabassi, Natalio Mangalavite, Marco Siniscalco, Gianluca Renzi, Michele Rabbia, con il più grande poeta di tango vivente Horacio Ferrer (paroliere prediletto di Astor Piazzolla) e con il Premio Oscar Luis Bacalov. Collabora occasionalmente anche con artisti appartenenti al filone del pop e della canzone d’autore quali Joe Barbieri, Bungaro e Fiorella Mannoia. Attualmente è Direttore e 1° Bandoneon della Grande Orchestra Tipica di Tango ”Alfredo Marcucci”.



INGRESSO CONSENTITO SOLO CON SUPER GREEN PASS

Per informazioni: 329.1286673 - 348.6628775

Cdp Service per Amici della Musica