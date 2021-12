Bari - In Camera di Commercio il confronto tra Banca Progetto e istituzioni locali 08/12/2021 In Camera di Commercio il confronto tra Banca Progetto e istituzioni locali

Giovedì 9 dicembre alle 11.00 nella Camera di Commercio di Bari si terrà il convegno-incontro “Sostegno al credito alla PMI nella fase di ripartenza”, tra i vertici di Banca Progetto., le istituzioni locali e le parti protagoniste della ripartenza, per illustrare attraverso il dibattito con la platea quanto fatto nel 2021 e programmato per il 2022.



Nata nel 2015 dal riassetto di Banca Popolare Lecchese da parte del fondo californiano Oaktree e guidata dall’amministratore delegato Paolo Fiorentino, Banca Progetto opera nel mercato del credito alle famiglie e alle imprese. Dal 2020 ha sostenuto le PMI erogando mutui chirografari garantiti dal Mediocredito Centrale sino a diventare il principale player nazionale per numero di clienti ed erogato.



“Sarà un momento di confronto – ha spiegato Giacomo Romito, responsabile dell’agenzia barese convenzionata con la Banca – con una duplice finalità: una di carattere divulgativo e proposizionale, nel quale daremo le informazioni necessarie per facilitare l’accesso al credito alle aziende che lo richiederanno e una espositiva nella quale saranno illustrate le attività svolte nel 2020/21, i risultati raggiunti in termini di erogato complessivo ed il trend previsto per il 2022”.



All’incontro parteciperà, tra gli altri, il Responsabile della Divisione Imprese, Giuseppe Pignatelli, le funzioni istituzionali regionali delegate, i presidenti dell’Ance Puglia, dell’ordine dei commercialisti, del Consorzio ASI, e il dott. Alessandro Ambrosi presidente di CCIAA Bari e presidente di Confcommercio Puglia.



“La platea sarà composta da consulenti e commercialisti che abbiamo invitato personalmente – ha precisato Romito - non sarà un incontro aperto al pubblico, per ovvi motivi di contrasto al virus Covid-19. Questi invitati, delegati alla rappresentanza dalla propria clientela, saranno parte attiva dell’incontro”.



Banca Progetto s.p.a. con sedi a Milano e a Roma, ed un Ufficio di Rappresentanza a Palermo, ha dimostrato grande impegno a sostenere le aziende del Sud reagendo tempestivamente alle mutevoli dinamiche del mercato in epoca Covid-19 ed erogando importanti finanziamenti alle PMI che hanno deciso di investire nonostante l’incertezza contingente. Grazie alla rete di agenzie dislocate su tutto il territorio nazionale la banca fornisce assistenza, analizzando le richieste e valutando insieme alla clientela tutti i progetti di investimento o ricostituzione del capitale circolante in modo esaustivo, trasparente, tempestivo e risolutivo.



Camera di Commercio di Bari – Corso Cavour, 2 – Bari

Infoline: 3488791734

Inizio conferenza: 11:00