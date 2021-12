Barletta - CANNE DELLA BATTAGLIA - Apertura straordinaria e visite guidate sabato 11 dicembre 2021 09/12/2021 ANTIQUARIUM E PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA

APERTURA STRAORDINARIA E VISITE GUIDATE

SABATO 11 DICEMBRE 2021 dalle 18.00 alle 21.00







In occasione delle aperture straordinarie indette dal MiC in tutti i luoghi della cultura statali, sabato 11 dicembre l’Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia resterà straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 18.00 alle ore 21.00.



Nel solco del crescente interesse a ripercorrere la storia e le storie dei luoghi simbolo del panorama culturale pugliese, sono previste visite guidate nell’Antiquarium a cura dello staff del Museo, con inizio alle ore 18.00 e 19.00.





Informazioni per il pubblico



Orario: apertura straordinaria serale dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (ultimo ingresso al pubblico alle ore 20.30)

Prenotazione: obbligatoria al seguente link https://musei.puglia.beniculturali.it/home/biglietti/

Costo d’ingresso: intero 4 euro – ridotto 2 euro

Per informazioni: tel. +39 080/5285213; email drm-pug.museocannedellabattaglia@beniculturali.it





L’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni per la sicurezza della salute e delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti.