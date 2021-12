Lunedì a Bari la Festa del basket pugliese con Petrucci e Basile 09/12/2021 Lunedì a Bari la Festa del basket pugliese con Petrucci e Basile

Evento speciale dedicato ai 100 anni della Federazione Italiana Pallacanestro



Si terrà a Bari lunedì prossimo 13 dicembre, alle 17,30, presso The Nicolaus Hotel, la Festa del basket regionale, a cura del Comitato Fip Puglia.



Torna così il tradizionale appuntamento annuale dedicato alla pallacanestro pugliese, come evento speciale dedicato ai 100 anni della Federazione Italiana Pallacanestro appena compiuti, oltre che alla ripresa dell’attività agonistica locale dopo la fase più acuta della pandemia.



Un compleanno da celebrare alla presenza del presidente Fip Giovanni Petrucci con la partecipazione, fra gli altri, dei campionissimi pugliesi più rappresentativi, Gianluca Basile e Walter Magnifico. Un’occasione per attribuire il meritato omaggio della Puglia del basket a loro ma anche alle società di maggior lustro per il movimento regionale, come New Basket Brindisi, che sarà presente con il presidente Fernardo Marino, e Taranto Cras Basket.



Un secolo di storia della federazione da celebrare con la premiazione anche di altre eccellenze pugliesi, dentro e fuori dal campo: l’olimpica Monica Bastiani, gli scudettati Beppe Natali e Valentina Siccardi, gli arbitri Antonio Malerba e Cosimo Corsa, i preparatori fisici Silvio Barnabà e Cosimo Santarcangelo, il dirigente Angelo Barnaba, il giornalista Franco Castellano. E con un primo omaggio a quei talenti che portano e porteranno altissimo il nome della Puglia, come Matteo Spagnolo, Giorgia Amatori e l’arbitro Andrea Valzani.



«Sarà la loro festa – osserva il presidente Fip Puglia Francesco Damiani – per ciò che ciascuno di loro ha rappresentato e rappresenterà. Ma soprattutto sarà la festa del movimento, delle società che lavorano alacremente per esaltare le eccellenze di Puglia». Presenti per la federazione anche il vice presidente vicario Gaetano Laguardia e il consigliere nazionale Margaret Gonnella.



Si potrà accedere all’evento, riservato alle sole società che ne hanno già fatto richiesta, con la certificazione verde "rafforzata" (c.d. “super green pass”), con obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata dello stesso.