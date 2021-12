10 dicembre - NOEMI AL “MY LIVE” DI RADIO NORBA 10/12/2021 NOEMI

AL “MY LIVE”

DI RADIO NORBA



Appuntamento al “The Heart” di Conversano

La puntata andrà in onda dopo Sanremo 2022





A pochi giorni dall’annuncio di Amadeus, che l’ha voluta nel cast di Sanremo 2022, Noemi approda sul palcoscenico del The Heart di Conversano per il quarto appuntamento del My Live di Radio Norba, in programma domani, venerdì 10 dicembre, e in onda, per ragioni di regolamento, al termine della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

“Guardare giù” è il nuovo singolo di Noemi, una emozionante ballata in equilibrio e senza paura. Il brano arriva dopo il successo estivo di “Makumba”, in coppia con Carl Brave, uno dei tormentoni dell’estate che ha conquistato il triplo disco di platino, e l’uscita dell’album “Metamorfosi” che contiene anche “Glicine”, il singolo presentato lo scorso anno sul palco dell’Ariston.



L’appuntamento al My Live di Radio Norba, confermato già da diverse settimane, arri-va dunque dopo l’annuncio della partecipazione di Noemi al Festival di Sanremo e la sua messa in onda sarà determinata dal regolamento della kermesse canora. “Siamo felici per Noemi”, commenta il presidente di Radio Norba, Marco Montrone, “a-spetteremo volentieri l’esibizione sul palco dell’Ariston prima di mandare in onda la sua monografia al nostro My Live”.

Resta, però, l’appuntamento dal vivo per gli spettatori che si saranno aggiudicati l’ingresso al The Heart ascoltando la radio del sud.





