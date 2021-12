Lecce - PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITŔ DEL SALENTO E FIDAPA BPW-ITALY DISTRETTO SUD EST 10/12/2021 Domenica 12 dicembre 2021, alle ore 11 nelle sale de “La Bella ‘mbriana” (strada provinciale Lecce-Cavallino), verrà sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Università del Salento e l’associazione FIDAPA BPW-Italy Distretto Sud Est. Con l’obiettivo di contribuire, nel rispetto delle rispettive competenze, allo sviluppo socio-culturale del territorio, l’accordo prevede l’attivazione di percorsi formativi e corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale con una particolare attenzione alla promozione della parità di genere, e la programmazione di master brevi o corsi di alta formazione sui temi della creazione e del management d’impresa. Potranno inoltre essere realizzati programmi di studio e di ricerca sui temi dell’economia, del diritto e della gestione delle imprese pubbliche e condivisi dati, informazioni e servizi scientifici e culturali di comune interesse.



Il protocollo d’intesa sarà firmato dalla Prorettrice vicaria dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello e dalla Presidente FIDAPA BPW-Italy Distretto Sud Est Maria Nuccio; saranno presenti la Presidente nazionale FIDAPA BPW-Italy Fiammetta Perrone, la Past Presidente nazionale - BPW Executive Finance Officer 2021/2024 Eufemia Ippolito, la vice Ministra a Infrastrutture e mobilità sostenibile Teresa Bellanova, la Consigliera di Parità della Provincia di Lecce Filomena D’Antini, le docenti UniSalento Anna Maria Rizzo, Claudia Sunna, Monica Mc Britton e Claudia Morini.



«Una collaborazione che rimarca l’impegno del nostro Ateneo sui temi delle pari opportunità», sottolinea la Prorettrice vicaria dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello, «a partire dalla formazione per arrivare all’inserimento lavorativo, alla creazione d’impresa e alle opportunità di carriera. La partecipazione a pieno titolo delle donne allo sviluppo sociale, economico e culturale è essenziale e non più rinviabile, anche tenuto conto che la parità di genere è tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile».



«Ritengo che la collaborazione tra l’Università del Salento e FIDAPA BPW-Italy Distretto Sud Est sia estremamente utile e rappresenti un’opportunità per tutte le socie e per la crescita culturale e sociale del territorio», afferma la Presidente FIDAPA Maria Nuccio, «La collaborazione con il mondo accademico fa parte da sempre delle attività della FIDAPA BPW-Italy, in qualità di movimento di opinione».



La FIDAPA BPW Italy è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione e di opinioni politiche. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari. Obiettivi sono: valorizzare le competenze e la preparazione delle socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne; incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché a una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti; essere portavoce delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, presso le organizzazioni e le istituzioni nazionali, europee e internazionali; adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell’ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità; favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo.