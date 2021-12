ROAD SHOW DI AGENDA PER IL LAVORO 2021-2027 A LECCE 10/12/2021 NON SI FERMA IL ROAD SHOW DI AGENDA PER IL LAVORO 2021-2027

RITORNA A LECCE E RACCOGLIE STIMOLI E FABBISOGNI REALI DEL TERRITORIO



Continua il percorso di partecipazione lanciato dall’Assessore regionale Sebastiano Leo con una nuova tappa a Lecce, questa volta nel coworking delleOfficine Cantelmo, uno spazio polifunzionale che negli anni è diventato sempre più un punto di riferimento sul territorio. Il capofila dell’ATS denominata InnovActionFactory, presentata all’interno del programma “Estrazione dei Talenti”, ospita la quinta tappa del percorso partecipato per la costruzione delle prossime politiche regionali nell’ambito del lavoro, della formazione e dello sviluppo promosso dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione e dall’Assessorato regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro.



Oltre 50 portatori d’interesse operanti all’interno della provincia di Lecce e facenti parte del network di Officine Cantelmo hanno animato 5 tavoli di lavoro suddivisi per tematiche verticali, mettendo a fattor comune il proprio know-how e la propria esperienza con la finalità di individuare criticità e problematiche afferenti al loro ecosistema e immaginando, coadiuvati da coordinatori ed esperti, nuovi orizzonti generativi da portare all’attenzione dell’assessorato.



Dopo il saluto della Direttrice del Dipartimento regionale Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini che ha evidenziato: “Agenda per il Lavoro non è solo un momento di “animazione” sociale ma è un punto dal quale partire per e con il territorio. L’azione della Regione Puglia si crea con la co-progettazione”, è intervenuto Salvatore Modeo, referente del coworking Officine Cantelmo, che ha presentato il contenitore polifunzionale: “uno spazio che si è rigenerato più volte ma sempre in continua transizione. Uno spazio inclusivo aperto a tutti, pronto ad ospitare eventi come questi all'insegna della contaminazione. Siamo una realtà innovativa in continua evoluzione con radici forti e ben radicate al territorio dal quale traiamo entusiasmo e voglia di continuare ad esserci e di farci sentire”.



A seguire sono intervenuti, tra gli altri,il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini per il quale “questo appuntamento ha un importante valore, in quanto ha il compito di mettere a fuoco le scelte strategiche della Regione Puglia sul tema cruciale del lungo percorso dell’istruzione formazione lavoro, uscendo però dalla gabbia del PNRR per entrare nello spazio del quadro comunitario di sostegno 2021-2027” e Giuseppe Lella, Dirigente Sezione Lavoro della Regione Puglia che ha dichiarato: “Siamo davanti all'intuizione giusta nel momento giusto. L'Italia non ha mai investito nelle politiche del lavoro, destinando sempre ingenti somme in politiche passive. Oggi noi siamo di fronte a un quadro del tutto nuovo nelle politiche del lavoro e della formazione e questo comporta una sfida straordinaria. Il primo passo è l'ascolto, ed ecco l’importanza di Agenda per il Lavoro che porta il percorso di partecipazione in ogni angolo della Puglia, parlando con soggetti concreti che posso darci spunti reali.”



Facilitatore dei tavoli il Prof. Angelo Corallo, referente del Core Lab dell’Università del Salento.

I tavoli di lavoro hanno operato su 5 tematiche differenti:

1. Tavolo 1 – Innovazione con Moderatore Carlo Monticelli – HOMA,

2. Tavolo 2 – Cultura con Cesare Liaci - Cool Club ed Elisa Monsellato - SWAP Museum,

3. Tavolo 3 – Cooperazione insieme a Katia De Luca - Lega Coop,

4. Tavolo 4 – Europa Lara Mastrogiovanni – WIP

5. Tavolo 5 – Formazione con il Prof. Daniele Manni - Ist. Galilei Costa e Roberto Greco del Core LAB dell’Università del Salento.



Nella restituzione dei risultati sono state presentate le 5 proposte progettuali sui differenti temi dei tavoli di lavoro che saranno sottoposte alla Regione.