“STREET MAGIC FANTASY”, PARATA DISNEY A COPERTINO (Lecce) 11/12/2021 Domenica 12 dicembre, ore 18, piazza Umberto



Lab Communications, in occasione del Natale, propone un evento magico: per le vie del centro di Copertino, partendo da Piazza Umberto, più sorprendente che mai, una grande parata di Mascotte e personaggi Disney.

22 tra i personaggi più amati ed acclamati dai bambini: Masha e Orso, Topolino e Minnie, Paperino, Cenerentola, Biancaneve, Olaf di Frozen, Rapunzel, Spiderman, Hulk, la Bella e la Bestia, Minions, Peppa Pig, Puffetta e tanti altri, tutti in versione natalizia , sfileranno e balleranno con una street band Christmas al seguito, per un viaggio nel mondo delle favole e dell’immaginazione. Grandi e bambini saranno conquistati da un clima festoso e allegro, mentre i personaggi Disney coinvolgeranno il pubblico in una magica atmosfera per far assaporare la gioia e l’incanto del Natale.

“Siamo davvero felici di poter assicurare ai nostri bambini un attimo di spensieratezza nonostante i momenti difficili che stiamo vivendo”, spiega la sindaca di Copertino Sandrina Schito a nome dell’amministrazione comunale, che ha voluto questo appuntamento perché i piccoli ritrovassero il senso della festa dopo i mesi dell’isolamento. “Natale è sempre il momento più magico dell’anno, per cui invio tutte le famiglie a partecipare alla parata, naturalmente tutti muniti di mascherina, per un pomeriggio che ci farà tornare sicuramente tutti bambini per qualche ora”.

Percorso: partenza da Piazza Umberto, via C. Mariano, Piazza Mazzini, via Re Galantuomo, Piazza Castello, Piazza del Popolo.

L’evento è organizzato da Lab Communications di Concetta Renna e promosso dal Comune di Copertino.