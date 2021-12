12 dicembre - Chiara Giudice e Giuseppe Pelli nel recital lirico “Omaggio al bel canto” - San Severo (Foggia) 12/12/2021 Chiara Giudice e Giuseppe Pelli nel recital lirico “Omaggio al bel canto”

Il concerto domenica 12 dicembre nell’auditorium della Chiesa Sacra Famiglia



Si conclude con lo spettacolo “Omaggio al bel canto” la 52.ma stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica di San Severo, presieduta da Gabriella Orlando. Domenica 12 dicembre 2021, nell’auditorium della Chiesa Sacra Famiglia di San Severo, alle ore 19.30 (porta ore 19), è attesa il soprano perugino Chiara Giudice accompagnata da Giuseppe Pelli, maestro di pianoforte. Un programma dedicato alle più celebri arie d’opera del grande repertorio lirico italiano: Tosti, Bellini, Verdi, Puccini con due artisti abituati a calcare palcoscenici internazionali. Chiara Giudice frequenta varie masterclass con importanti nomi del panorama lirico internazionale ed ha all’attivo numerose esecuzioni concertistiche sia in ambito sacro che operistico. Giuseppe Pelli, pianista molto apprezzato negli Stati Uniti d’America dove tiene regolarmente recital e master class per le più prestigiose Università.

Un viaggio attorno ad un patrimonio musicale importante a livello planetario di cui l'Italia è stata la culla. «Per tanti amanti della lirica sarà un’occasione da non perdere», commenta Gabriella Orlando, presidente dell’Associazione. «Con questo spettacolo- prosegue- salutiamo e ringraziamo il nostro affezionato pubblico che ci ha seguiti con tanto calore e diamo loro appuntamento al prossimo anno con la 53esima stagione degli Amici della Musica che sarà ricca di sorprese». L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, il Teatro Pubblico Pugliese, l’AIAM - Associazione Italiana Attività Musicali, Resonance - Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni.



Chiara Giudice, diplomata in pianoforte e in canto nel 2003 presso il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia, ha debuttato nel ruolo della Prima Dama in un’edizione del “Flauto Magico” realizzata dal Conservatorio di Perugia. Frequenta varie masterclass con importanti nomi del panorama lirico internazionale: Reanto Bruson, Claudio Desderi, Luciana D’Intino, Lella Cuberli, Rockwell Blake. Con la direzione d’orchestra dello stesso M°. Desderi ha debuttato, a Portogruaro (VE), nel ruolo di Contessa ne “Le nozze di Figaro” di Mozart. Nel 2008, nei panni di Musetta, ha tenuto una lunga tournee toccando importanti teatri spagnoli con “La boheme” di Puccini. Sempre ne “La boheme”, nel 2008, ha interpretato il ruolo di Mimì al Teatro Comunale di Cagli (PU), sotto la direzione del M° Stefano Seghedoni. Nel 2008, presso il Teatro Cenacolo di Lecco, ha debuttato nel ruolo di Nedda in “Pagliacci” di Leoncavallo, diretta dal M° Vito Lombardi. Nel 2010 debutta nel ruolo di Alice a fianco del maestro Bruson presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria. Nel 2010 ha debuttato nel ruolo di Suor Angelica di Puccini nella prima del Tuscia Opera Festival di Viterbo, nel 2010 ha cantato il Requiem di Mozart a Castelgandolfo, in qualità di solista in occasione del quinto Pontificato di Papa Benedetto. Nel 2011 ha debuttato nel ruolo di Tosca con la regia del M° Antonello Madau Diaz. E’ stata finalista al Concorso Città dei Sassi (Matera) e premiata al concorso Myricae. Si è esibita a San Francisco, Los Angeles, Seattle, Amsterdam, Eindhoven, Bruxelles e in molte altre città, diretta dai maestri Marco Moresco e Dian Tchobanov. E’ stata allieva e ha frequentato corsi di perfezionamento sotto la guida del celebre soprano Daniela Dessì.



Giuseppe Pelli, diplomatosi presso il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia, ha seguito corsi di perfezionamento e di interpretazione musicale sotto la guida del M° Tullio Macoggi e di Lya De Barberiis.Vincitore del 1° premio Chopin in un concorso nazionale all’età di quindici anni, inizia giovanissimo la carriera che lo porta a suonare in Italia per le più importanti realtà concertistiche riscuotendo ovunque unanimi consensi di pubblico e di critica. All’estero ha tenuto concerti in Francia, Germania, Austria, Finlandia, Polonia, Svezia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Spagna, Portogallo, Svizzera tenendo oltre mille concerti. Di particolare rilievo la sua attività concertistica in America del Sud e negli USA dove tiene regolarmente recitals e master classes per le più prestigiose Università: New York University, Grand Valley University Grand Rapids, Western Michigan University Kalamazoo, e tante altre ancora. Nel corso della sua carriera concertistica ha collaborato con artisti noti nel panorama internazionale quali: Lya de Barberiis, Alfredo Kraus, Cecilia Gasdia, Katia Ricciarelli, Raina Kabaivanska. In qualità di “Duo di Perugia” collabora stabilmente con il violinista Patrizio Scarponi primo violino dei Filarmonici di Roma. Ha ricevuto vari riconoscimenti artistici ed è ospite regolarmente a festivals di risonanza internazionale. Ricopre la carica di Vice Presidente dell’A.GI.MUS di Perugia, di Direttore Artistico e Presidente della Società dei Concerti Gioventù Musicale di Foligno. E’ titolare di cattedra presso il Conservatorio di Musica di Perugia e docente di Pratica Pianistica e Pratica al Pianoforte. Di particolare rilievo la partecipazione del maestro Giuseppe Pelli in una performance “Poesia e musica..” nell’ambito di Expo Milano 2015.





INGRESSO CONSENTITO SOLO CON SUPER GREEN PASS

Per informazioni: 329.1286673 - 348.6628775

