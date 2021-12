A Bari inaugurazione dello Sportello virtuale "Puglia for family" . 12/12/2021 Martedì 14 dicembre alle ore 10 nella sala Agorà della Fiera del Levante l'inaugurazione dello Sportello virtuale “Puglia for family”



Martedì 14 dicembre, a Bari, nella sala Agorà della Fiera del Levante, alle ore 10, sarà inaugurato lo Sportello virtuale "Puglia for family" .

Nel corso dell' inaugurazione il professor Giancarlo Blangiardo, presidente nazionale ISTAT, illustrerà una relazione sul tema "La denatalità in Puglia, prima e dopo la pandemia". Prenderanno parte all'evento il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessora al Welfare Rosa Barone e la presidente del Forum delle associazioni familiari Puglia Lodovica Carli. I lavori saranno introdotti dalla Capo Dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano.

Lo Sportello è una misura sperimentale proposta dal Forum regionale delle Associazioni familiari ed inserita nel Piano regionale di politiche familiari, approvato con DGR n. 220 del 25/2/2020. Istituito da Regione Puglia, è attualmente gestito dal Forum Famiglie di Puglia che ha vinto lo specifico avviso pubblico regionale. La principale finalità dello Sportello è quella di assicurare una comunicazione efficace fra le famiglie pugliesi, le loro associazioni e l'istituzione Regione. Lo Sportello fa questo informando, con linguaggio chiaro ed accessibile, in merito alle diverse misure attuate dalla Regione Puglia a vantaggio delle famiglie, e comunicando le modalità per fruirne; raccogliendo problemi, necessità, ostacoli, urgenze segnalate via mail direttamente dalle famiglie pugliesi e rappresentandole agli organismi regionali competenti; infine facendo conoscere i profili e le attività delle principali associazioni familiari pugliesi, allo scopo di fornire alle famiglie in difficoltà un riferimento concreto ed immediato per essere aiutate ad affrontare le loro problematiche, superando il grande limite della solitudine.

Lo Sportello al momento è dotato di un sito web (www.pugliaforfamily.it) e di una pagina Facebook (www.facebook.com/ Pugliaforfamily.it/); nonchè di un indirizzo mail (pugliaforfamily@gmail.com), a cui è possibile scrivere segnalando problematiche o buone prassi.

Il gruppo di lavoro dello Sportello, coordinato dal giornalista Onofrio Pagone, che modererà i lavori martedì, è composto da due giornaliste, un grafico-web designer, uno statistico per i monitoraggi ed una incaricata dell'amministrazione.



Si potrà seguire l'evento inaugurale dello Sportello collegandosi alla sua pagina Facebook (www.facebook.com/ Pugliaforfamily.it/), come anche alla pagina Facebook del Forum Famiglie di Puglia ((4) Forum delle Associazioni Familiari della Puglia | Facebook) o alla pagina di Regione Puglia o ai rispettivi siti internet.