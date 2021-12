Bari - Flash mob di Legambiente per ribadire l'urgenza di ridurre l’inquinamento atmosferico dovuto ai treni a gasolio 12/12/2021 lunedì 13 dicembre - ore 9.30

ingresso fermata Ferrovie Nord Barese - Brigata Bari

via Brigata Bari, 76 - Bari



Un flash mob per puntare i riflettori sul problema della qualità dell’aria, migliorandola attraverso stili di mobilità più sostenibile, la ridistribuzione dello spazio urbano in favore delle utenze deboli e la conversione dei trasporti all'elettrico.



Domani, lunedì 13 dicembre a Bari, di fronte la fermata Brigata Bari - Ferrovie del Nord Barese, Legambiente sarà presente per sottolineare ancora una volta una grossa criticità che caratterizza il quartiere Libertà più volte denunciata dai cittadini del quartiere: le pessime emissioni odorigene, i fumi e l’inquinamento prodotto dai treni, ancora a gasolio.



Il flash mob è parte di una grande mobilitazione dei diversi circoli di Legambiente delle città italiane, accanto ad altre associazioni, comitati e cittadini. La campagna sarà al centro dell’attività del cigno verde per tutto il periodo invernale e culminerà a febbraio con un’iniziativa itinerante nei principali capoluoghi italiani per fare il punto su quanto si sta facendo per far fronte all’emergenza della qualità dell’aria nei centri urbani.



Interverranno:



Ruggero Ronzulli, presidente Legambiente Puglia



I volontari e soci del circolo di Legambiente Bari



I residenti del quartiere Libertà