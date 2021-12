Cutrofiano (Lecce) - Laboratorio Presepe in argilla per Natale al Museo della Ceramica 13/12/2021 PROSEGUE A CUTROFIANO LA RASSEGNA DI LABORATORI, PRESENTAZIONI E INCONTRI PER ASPETTARE NATALE NEL MUSEO DELLA CERAMICA E NELLA BIBLIOTECA. MARTEDÌ 14 DICEMBRE SPAZIO AL LABORATORIO "PRESEPE IN ARGILLA".



Fino al 27 dicembre il Museo della Ceramica e la Biblioteca Comunale in Piazza Municipio a Cutrofiano ospitano una rassegna di eventi in preparazione del Natale. Le attività cercano di venire incontro alle esigenze della comunità per vivere gli spazi del polo Biblio-Museale, gestito dall'Associazione 34° Fuso, in collaborazione con l’amministrazione comunale, come luoghi di socialità e incontro dove poter sviluppare interessi e passioni, senza dimenticarne il valore storico-culturale. Martedì 14 dicembre alle 17 spazio a “Presepe in argilla”, laboratorio (per bambine e bambini dai 5 anni) a cura di Salvino De Donatis, abile ceramista, la cui famiglia è dedita da secoli alla lavorazione dell’argilla e alla realizzazione di presepi in ceramica.



Venerdì 17 alle 18 appuntamento con “Knit tea”, un modo per riconquistare un tempo di lavoro rallentato attraverso il dialogo e la conversazione su libri e cultura gustando te e tisane e imparando a lavorare a maglia come il campione di tuffi Tom Daley. Sabato 18 dicembre dalle 10 alle 13 spazio a “My fairy books”. Il laboratorio mira a trasmettere alle bambine e ai bambini in età prescolare il piacere della lettura, la gioia di scoprire e imparare nuove parole in lingua italiana e inglese, arricchendo il lessico personale e la capacità di espressione.



Dal 19 al 23 dicembre alle 18:30 nelle scuderie del Palazzo Filomarini da non perdere "Poesia muta, arte cieca", rassegna letteraria ideata dai volontari del Servizio civile (in collaborazione con 34° Fuso e Pro Loco di Cutrofiano, Syncronicart, Fratelli Colì e Drogheria Dell’Ignoto) per promuovere gli scrittori emergenti del territorio salentino. Ospiti delle quattro serate Naomi Lanciano con “Di parole non si muore” (domenica 19), Giulia Scrimieri con “La mia prima parola” (lunedì 20), Chiara Evangelista con “Più probabile che non” (mercoledì 22) e Francesco Toma con “Abbiamo fatto nostro un pezzo di mondo” (giovedì 23).



Martedì 21 dicembre alle 17, bambini e ragazzi da 6 ai 12 anni potranno partecipare a "Fiocchi di Natale", laboratorio di costruzione di una "boule de neige" personalizzata.



Lunedì 27 dicembre alle 17, infine, “Facciamo la calza” laboratorio adatto a grandi e piccini con LaPepa. Roberta Monsellato nelle sue creazioni cura da sempre l'aspetto del riciclo dei materiali, per questo laboratorio verranno utilizzati ritagli di carta regalo, nastrini e sacchetti di carta. Tutto ciò che avanza dai regali di Natale!



Istituito nel 1985 come semplice esposizione di terrecotte tradizionali prodotte in passato dagli artigiani locali, il Museo della Ceramica di Cutrofiano si è arricchito nel tempo attraverso donazioni e acquisti, svolgendo un ruolo importantissimo per la valorizzazione di un’attività che sin dall’antichità ha caratterizzato l’economia locale. Dalla sua fondazione convive con la Biblioteca comunale, in cui esiste una sezione speciale dedicata agli studi sulla ceramica. Suddivisa per tipologie, la collezione abbraccia un arco cronologico che va dal Neolitico al secolo scorso e si compone di 4 distinte sezioni che raccolgono materiale ceramico e strumenti di lavoro proveniente dal territorio di Cutrofiano e da altri centri vicini.

Per info e prenotazioni 0836512461 - museobibliotecacutrofiano@gmail.com