Sannicandro di Bari - Autoctono del Sud Italia ritorna protagonista per la XVII edizione di Radici del Sud a Giugno 2022 14/12/2021 Dal 10 al 13 giugno 2022 al Castello Normanno Svevo di Sannicandro (Bari) la settimana dedicata ai vini e oli del Sud Italia. Fino al 31 dicembre iscrizioni agevolate per cantine e oleifici

Il Castello Normanno Svevo di Sannicandro ospiterà dal 10 al 13 giugno 2022 la diciasettesima edizione di Radici del Sud. Una settimana di convegni, wine tour, concorsi e degustazioni in cui aziende di Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia Sardegna e Sicilia presenteranno le loro produzioni a stampa, importatori e infine al pubblico che interverrà durante il Salone dei vini e degli oli del Sud Italia che tornerà con e questa volta comprenderà tutte le attività aperte al vasto pubblico di appassionati e operatori. Per le cantine che decidono di iscriversi entro il 31 dicembre 2021 sono previste condizioni agevolate.

Le giornate dell’11 e del 12 giugno saranno dedicate al concorso: i vini del Sud Italia, suddivisi per vitigno, saranno giudicati da quattro diverse giurie composte da giornalisti nazionali ed internazionali, esperti del settore enologico e addetti ai lavori. Sono previsti i wine tour per scoprire le produzioni di alcune aree del territorio del Sud, dove i produttori incontreranno giornalisti, buyer e importatori, provenienti da paesi europei ed extraeuropei come Svezia, Norvegia, Gran Bretagna, Olanda, Germania, Svizzera, Danimarca, Russia, Polonia, Stati Uniti, Brasile. Ma la lista è ancora provvisoria.

Il Salone del vino e dell’olio sarà aperto al pubblico nella giornata di lunedì 13 giugno, quando operatori di settore e appassionati potranno partecipare ai banchi d’assaggio e incontrare le aziende per scoprire e degustare anche prodotti gastronomici tipici del Mezzogiorno. Durante lo stesso giorno, si svolgerà il convegno e la premiazione delle migliori etichette selezionate dai giudici nel corso della settimana. La manifestazione si concluderà con una cena (per i soli prenotati) nella corte del Castello, dove i vini del concorso e gli oli del salone saranno in libera degustazione per tutta la durata della cena.

In attesa dell’evento estivo Radici del Sud si sta preparando ad una seconda tappa di “Aspettando Radici del Sud” in programma a partire da febbraio 2022.

Per l’iscrizione agevolata per cantine e oleifici entro il 31 Dicmebre 2021 clicca qui: https://bit.ly/2KpUS5c



RADICI DEL SUD 2022 - Salone dei vini e degli oli del Sud

Dove: Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari (BA)

Apertura al pubblico: 13 giugno 2022

Orario: dalle 15.00 alle 21.00

Ingresso: kit di degustazione €20 (comprensivo di bicchiere, sacca portabicchiere e quaderno di degustazione)

Parcheggio: disponibile

I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni.