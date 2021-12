I LAVORI VIDEO DI RÄ DI MARTINO E IL NUOVO PROGETTO SU CARMELO BENE - Lecce 15/12/2021 Giovedì 16 dicembre - ore 18.00 | Lecce - Museo Castromediano

PROVE D’ARCHIVIO

I LAVORI VIDEO DI RÄ DI MARTINO E IL NUOVO PROGETTO SU CARMELO BENE

Incontro e screening con l’artista Rä Di Martino,

Luca Bandirali docente UniSalento, Luigi De Luca direttore Polo Biblio-museale di Lecce

Brizia Minerva Archivio Carmelo Bene, Franco Ungaro direttore AMA





Rä di Martino (in allegato la sua biografia completa) è un’artista che utilizza i linguaggi del cinema, del video, della scultura, della fotografia, del collage e della performance e spesso materiali d’archivio, mettendo in relazione immagini del passato con immagini del presente.

Il progetto “Prove d’archivio. I lavori video di Rä Di Martino e il nuovo progetto su Carmelo Bene” realizzato nell’ambito del più ampio progetto di “Un teatro perBene” nato dalla collaborazione tra Polo biblio-museale di Lecce, Accademia Mediterranea dell’Attore, Regione Puglia, Ministero della Cultura e Teatro Pubblico Pugliese, nasce dal desiderio di raccogliere la complessa eredità e le sfide artistiche dell’attore salentino, utilizzando in maniera creativa e interattiva i materiali video e sonori presenti nell’Archivio Carmelo Bene recentemente acquisito dalla Regione Puglia.



Il risultato sarà la creazione di un’opera che farà risuonare una delle esperienze artistiche più originali del teatro e della cultura del Novecento.

Rä di Martino presenterà anche due sue opere video nate dal confronto creativo con altri archivi quali:

- 100 Piper, 2018

docufilm sul leggendario locale di Torino



- Fuori dai teatri, 2021

Un poliedrico racconto della rivoluzionaria esperienza teatrale che ha portato alla fondazione del Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera.



L’appuntamento è per giovedì 16 dicembre, ore 18.00 al Museo Castromediano di Lecce, in viale Gallipoli 28.

Dialogheranno con l’artista, Luca Bandirali, docente dell’Università del Salento, Luigi De Luca, direttore del Polo Biblio-museale di Lecce, Brizia Minerva storica dell’arte e responsabile dell’Archivio Carmelo Bene, Franco Ungaro, direttore di AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore,.



Ingresso gratuito. Si consiglia la prenotazione. Obbligo di green pass rafforzato.

Per informazioni: info@accademiaama.it, tel. 338 3746581