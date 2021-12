22 dicembre - MUSICHE E CANTI PER IL NATALE presso la Basilica Pontificia di San Nicola di Bari 22/12/2021 22 dicembre 2021 ore 20.30| Basilica Pontificia San Nicola | Bari



In occasione del concerto organizzato dall’Associazione Culturale nel Gioco del Jazz per le celebrazioni del Santo Natale e nell’805° anniversario dell’approvazione dell’ordine dei predicatori, la sera del 22 dicembre alle ore 20,30, presso la Basilica Pontificia di San Nicola di Bari, debutta F.A.M.E. (food, art, move, event) rete di associazioni e imprese creative composta da organizzazioni diverse tra loro ed eterogenee della Puglia (cinema, musica, ristorazione e live events), che si pone l’obiettivo di collaborare per il raggiungimento di obiettivi condivisi, progettualità culturali, mettendo a disposizione risorse (umane, economiche e tecniche), con l’auspicio di fronteggiare i cambiamenti e le sfide del mercato, per essere più competitive nel panorama della “creatività”. Le realtà aderenti, Associazione Culturale Milleluci, Associazione Nel Gioco del Jazz, Società Cooperativa Sociale Artimedia, Trading and Marketing S.r.l., Cinema e Teatro Caufieri Rocco, Cinema e Teatro Buccomino S.r.l., condivideranno una parte del proprio know-how per disporre di un numero maggiore di idee, suggestioni, informazioni e potranno presentare co-progettazioni culturali ed artistiche agli enti sostenitori di rifermento.

Il M° Roberto Ottaviano guiderà l’Ensemble composto da Serena Fortebraccio, Luisiana Lorusso, Vince Abbracciante, Nando Di Modugno, Giorgio Vendola e Pippo D’Ambrosio.

Verranno eseguite musiche legate al Natale ed al passaggio di rito dell’inverno appartenenti a diverse tradizioni etniche ed autori contemporanei, tra cui Sakamoto, Anderson, Bijork, Gabriel.



Il concerto organizzato dall’Associazione Culturale nel Gioco del Jazz e da Fame, rete di operatori associati, sotto l’egida della Basilica Pontificia di San Nicola, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative di protezione e sicurezza anti covid vigenti.



INGRESSO GRATUITO con OBBLIGO DI PRENOTAZIONE con nominativo via whatsapp al numero 3389031130.