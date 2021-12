Matera - AL via la XXVII edizione del Premio Biol Biol Novello e Biol Miel 15/12/2021 L’olio extravergine di oliva e il miele biologico protagonisti a Matera



Torna dal 17 al 18 dicembre a Matera il Biol Novello, il concorso internazionale dedicato all’extravergine biologico della nuova stagione, il primo appuntamento organizzato nell’ambito del Premio Biol, la più importante competizione tra gli EVO biologici del mondo. Organizzata da BIOL ITALIA, l’associazione di produttori attiva nel miglioramento della qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari nazionali e regionali certificati ai sensi dei regimi di qualità riconosciuti dall’Unione Europea, l’iniziativa permette di accendere i riflettori su uno dei comparti più importanti dell’olivicoltura.

«Il Premio BIOL giunge quest'anno alla sua ventisettesima edizione. Una manifestazione che negli anni è diventata l’iniziativa più importante non solo del mondo dell’olivicoltura biologica ma del settore olivicolo in generale – ha affermato Gaetano Paparella, responsabile del Premio Biol - Oggi più di un quarto della superficie olivicola nazionale è condotta con metodo biologico e questo avvicina sempre più produttori a questa manifestazione che ogni anno vede aumentare il numero dei partecipanti e l'attenzione da parte del grande pubblico. Quest'anno si inizia da Matera con il Biol Novello, evento dedicato agli oli appena prodotti e realizzato grazie al sostegno della Regione Basilicata, per terminare – conclude Paparella - a marzo 2022 a Bari con l’individuazione dei vincitori del Premio Biol e la pubblicazione della guida internazionale per i migliori oli extravergine di oliva biologici del mondo».

Workshop, convegni, attività di formazione, mostre e degustazioni caratterizzeranno la due giorni ospitata dall’Istituto Tecnico Agrario "Gaetano Briganti" e dall’annesso Istituto d'Istruzione Superiore (I.I.S.) Antonio Turi, e realizzata con il contributo della Regione Basilicata, a valere sulla Misura 3 del PSR – Regimi di Qualità dei prodotti Agricoli e Alimentari – Sottomisura 3.2 “Sostegno per Attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”. Una iniziativa di informazione e promozione finalizzata a migliorare la competitività dei produttori primari attraverso la partecipazione ai regimi di qualità per la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte.

Olio e non solo: unitamente al Biol Novello, torna in presenza anche il Biol Miel, l’analogo concorso rivolto ai produttori di miele, che saranno individuati da esperti assaggiatori e proclamati unitamente ai migliori produttori di extravergine di oliva biologico. Ad esaminare i campioni, una giuria internazionale, composta da 48 esperti provenienti da diverse parti del mondo. Un educational alla scoperta di un frantoio ipogeo di Matera chiuderà la due giorni volta alla promozione e valorizzazione dell’olio extravergine di qualità certificata da agricoltura biologica.